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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ve Ramazan ayında ibadete açılması beklenen Taksim Camii’nde de incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti.

AKM'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti

Taksim Meydanı'nda bir süre duran Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestaneciye, "Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süt mısırı aldığı esnafın para istememesi üzerine de "Olmaz. Hakkın bana geçerse ben ne yaparım?” diyerek esprili şekilde cevap verdi.

Yanına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Taksim'de yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camii’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından camiden ayrıldı.

  • Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin şu ana kadar inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandı.

Taksim Camii'nin ramazan ayında ibadete açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

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