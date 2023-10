Geleneksel Suruç Atı ve Narı Festivali başladı

Suruç Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Suruç Atı ve Narı Festivali' bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Suruç Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Suruç Nar Festivali yoğun katılım ile başladı. Yurt içi ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen Suruç Narı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalle kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak , Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş , Şanlıurfa il emniyet müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl jandarma komutanı Mücahit Avkıran, Şanlıurfa şehit aileler başkanı Mehmet Yavuz ,olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival, stantların gezilmesi, at ve nar yarışması ile devam etti. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde Vali Şıldak, Suruç ilçesine yeni Hükümet konağı ile Emniyet binası yapılacağının müjdesini verdi. Suruç atı ve narı festivalinin ilçeye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olması temennilerinde bulunan Vali Şıldak, "Ülkemizin her bir köşesinde ayrı doğal güzellikler, tabiat güzellikleri, kültürel zenginlikler işte bu festivalleri doğuruyor. Festival demek insanların bir araya gelmesi demek, kucaklaşması, birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevginin en üst seviyeye çıkması demektir. Bu festivalleri oluşturan fırsatlar kimi yerde bir meyve, kimi yerde bir sebze, kimi yerde bir başka kültürel zenginliğimiz oluyor. Burada da nar ve atı görüyoruz, her ikisi de Suruç'a damgasını vurmuş marka değeri yüksek nitelikli ürünler. Bunların geliştirilmesi ve daha da yükseltilmesi için el birliği ile çalışalım." dedi.

"EN ÖNEMLİ HUSUS BİZİM BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZDİR"

Festivallerin birliği, beraberliği ve kardeşliği pekiştirdiğine vurgu yapan Vali Şıldak, "Devletimizin gücü yerel yönetimlere de uzanınca buradaki farkı görüyorsunuz. Suruçluların da kıymetli vatandaşlarımızın da bunu görmesini isterim. Huzurun, güvenin, güvenliğin ve asayişin sağlandığı her noktada her tür gelişme peşi sıra gelir. Bu toprakların Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde her bir karışı bizim için kutsaldır, şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır. Her bir damla kan, her karış toprak vazgeçilmezimizdir. Dolayısıyla buralarda huzuru, güvenlik ortamını bozmak isteyen ülkemize uzanan her elin kırılacağının herkes tarafından bilinmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin sınırları bellidir, bu sınırların tartışmasız şekilde korunması noktasında azimle, kararlılıkla her bir vatandaşımızın huzuru için biz nöbetteyiz, görevdeyiz, yedi gün yirmi dört saat görevimizin başındayız." diye söyledi.

YENİ HÜKÜMET KONAĞI İLE EMNİYET BİNASI MÜJDESİ

Suruç ilçesine yeni hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü binası yapılacağının müjdesini veren Vali Şıldak, "İnşallah ilçemize çok kısa bir zamanda yeni hükümet konağı kazandıracağız. Yeni bir hükümet konağımız olacak, burada Kaymakamlığımız, bütün kamu kurumlarımız en verimli koşullarda hizmet edecekler. Bir başka hedefimiz de buradaki ilçe emniyet müdürlüğü binamızı da daha modern koşullarda yeni bir binaya dönüştürmektir. Yeni bir emniyet binasının burada yapımını gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"GELİŞMELER GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR"

Türkiye'nin son dönemde yaptığı atılımlarla gurur duyduklarını ifade eden Vali Şıldak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu güzel tablo, bu önemli atılımlar ülkemizin gücüne güç katan her alandaki gelişmeler göğsümüzü kabartıyor. Her Türk vatandaşının, nüfus cüzdanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazan her bir vatandaşımızın göğsünün kabarması, gurur duyması lazım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirsin, buralarda görev yapan bütün güvenlik kuvvetlerimize, silahlı kuvvetler mensuplarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personellerine de ben teşekkür ediyorum, onların alnından öpüyorum." şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, Suruç'un önemli ilçelerden biri olduğunun altını çizerek, ilçede altyapı çalışmalarına devam ettiklerini belirterek festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Suruç Kaymakamı İbrahim Güneş ise, 2016 yılından bu yana ilçede yapılan çalışmalara dikkat çekerek, kamu ve belediye hizmetlerinin aksatılmadan devam edeceğini kaydetti. Bu arada nar ve at yetiştiriciliği yarışmasında jüri üyelerinin oylamasının ardından 16 kişi arasından bin 328 gramlık narıyla Serdar Kip isimli çiftçi birinci olurken, safkan Arap atıyla da 10 kişi arasından Demiryıldız isimli atıyla İbrahim Halil Yıldız birinci oldu. Nar yarışmasında bin 148 gramlık narıyla İmam Ön isimli çiftçi ikinci, Ömer Boybay isimli çiftçi ise bin 124 gramla üçüncü oldu. At yarışmasında ikinciliği Müslüm Yıldız Didor adlı atıyla kazanırken, üçüncülüğü ise Haçım Yıldız isimli at yetiştiricisi Namlı Bir isimli atıyla kazandı.

“FESTİVAL SANATÇISI IRMAK ARICI VE SEVCAN ORHAN”

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş ve eşi Begüm Güneş, festivalimizin son konser sanatçısı Sevcan Orhan’a hediyelerini takdim etmek üzere teşekkür konuşması için vatandaşlara hitap etti.

Halka seslenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sayın İbrahim Güneş, konuşmasında, “Kıymetli hemşerilerim; Sanatçımız bugün yoğun bir çabayla ilçemize geldiler bugün İstanbul’da yoğun bir yağmur vardı. Dolasıyla da Havaalanında bazı aksamalar oldu, uçakların kalkışıyla ilgili sıkıntı oldu ama, sanatçımız ben Suruçlularla, Urfalılarla birlikte olacağım beraber olacağım ne olursa olsun sonuna kadar bekleyeceğim dedi sekiz saat havaalanında bekledikten sonra aramızda oldular kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler kadim topraklarının çok kıymetli insanlarısınız misafirperverliğinizle bu saate kadar beklediniz Kaymakamınız ve Belediye Başkan Vekiliniz olarak sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sanatçımıza da bu kadar badirelere rağmen bizleri kırmayıp mücadelesine devam edip bizimle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar.” dedi.





Coşku dolu konser alanında halka seslenen Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş konuşmasında, “Kadim toprakların çok kıymetli insanları Suruçlu hemşehrilerim hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.. Kıymetli hemşehrilerim bu etkinliklerin asıl amacı, Suruçumuzda huzurun, güvenin, kardeşliğin, birliğin beraberliğin sürdürüldüğünü bütün dünyaya, bütün ülkeye, bütün memlekete göstermektir, İnşallah bundan sonra da bu organizasyonları bu etkinlikleri sürdüreceğiz, arttırmaya devam edeceğiz. Birilerine inat, Suruç’u terörle anmaya çalışan, Suruç’u terörizme etmeye çalışan, gençlerimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışan, gençlerimizin zihinlerini kirletmeye çalışan, yapılara, gruplara, terör örgütlerine inat, biz bunu başaracağız, şimdi de görüyorum ki, şuanda altmış bine yakın insanımız var, ve biz bunu başarmışız. İnadına size hizmet edeceğiz, inadına sizin yanınızda olacağız, inadına sizlerle olacağız, hepinize teşekkür ediyorum, çok sağ olun var olun” dedi.