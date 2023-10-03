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Gelin arabasının önünü kesti: Pos makinesiyle bahşiş aldı

Esenyurt’ta gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

13:52 . 3/10/2023 Salı
IHA
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir markette çırak olarak çalışan çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi.

Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.

Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.

Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.

Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.




#Esenyurt
#Düğün Arabası
#Gelin
#Damat
#Bahşiş
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