|
Gündem

Nikahtan kaçan damat icraya yakalandı

İstanbul'da yaşayan genç kadının 6 yıldır birlikte olduğu nişanlısı, nikaha bir gün kala ortadan kayboldu. Damada bir ay boyunca ulaşamayan kadın, süreci yargıya taşıdı. Nişanlısına verdiği yaklaşık 1,5 milyon lirayı geri alan kadın, 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

16:01 . 4/08/2023 Cuma
Diğer
Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi.

Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi.

Grafik tasarımcısı genç bir kadının 6 yıldır süren ilişkisi düğüne saatler kala son buldu. Damat adayı tarafından haber dahi verilmeden terk edilen genç kadın, günlerce uğraşsa da evlilik hayalleri kurduğu kişiye ne telefonla ne de sosyal medya üzerinden ulaşabildi. Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Gelin adayı 6 yıllık ilişkisinde maddi olarak ağır bir borç altına girdiğini iddia ederek, süreci yargıya taşıdı.

TRT Haber'in haberine göre,
Nişanlısına verdiği yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı geri isteyen genç kadın, parayı tahsil etmek için icra takibi başlattı. Bununla da kalmayan kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' suçundan eski nişanlısından şikayetçi oldu.
Emel E. başlattığı icra takibi sayesinde ödediği tüm parayı geri alırken, savcılık ise eki nişanlı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.
Konuyu değerlendiren Avukat Gizem Gonce,
"Evlilik yolunda ilerlerken son gün evlenmekten vazgeçen karşı taraf, evlilik vaadiyle aslıda müvekkili kandırmış oluyor. Bundan dolayı biz bir icra takibi yaparak gönderilen miktar üzerinden kendisine bu banka kanalıyla ödenen paranın iadesinin yapılmasını talep ettik. İcra takibi de kesinleşti"
dedi.


#Nikah
#İstanbul
#dolandırıcılık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honda Civic 2023 fiyatı ne kadar?