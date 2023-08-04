Nikahtan kaçan damat icraya yakalandı

Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi.
Grafik tasarımcısı genç bir kadının 6 yıldır süren ilişkisi düğüne saatler kala son buldu. Damat adayı tarafından haber dahi verilmeden terk edilen genç kadın, günlerce uğraşsa da evlilik hayalleri kurduğu kişiye ne telefonla ne de sosyal medya üzerinden ulaşabildi. Tam bir ay sonra telefonunu açan nişanlısı evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Gelin adayı 6 yıllık ilişkisinde maddi olarak ağır bir borç altına girdiğini iddia ederek, süreci yargıya taşıdı.