Nikahtan kaçan damat icraya yakalandı

"Evlilik yolunda ilerlerken son gün evlenmekten vazgeçen karşı taraf, evlilik vaadiyle aslıda müvekkili kandırmış oluyor. Bundan dolayı biz bir icra takibi yaparak gönderilen miktar üzerinden kendisine bu banka kanalıyla ödenen paranın iadesinin yapılmasını talep ettik. İcra takibi de kesinleşti"