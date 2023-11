Gelişen ve değişen şehir Çorum: Aşgınan geçen dolu dolu 4 Yıl

Halk Et tesisleri

Halk Et tesislerimiz bir fabrika gibi çalışıyor. Tüm Türkiye’deki Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinde Halk Et’in ürettiği kavurma ve sucukların satışı yapılıyor. Halk Et tesislerinde yaklaşık 70 personel istihdam ediliyor. Bu anlamda da tüm Türkiye’ye örnek olan bir fabrika haline geldi.

Muhtarımızla 15 mahallenin tamamına hizmet ediyoruz. Hiç kimseyi diğerinden ayırmadan her mahalleye eşit hizmet götürüyor, adaletle ve hakkaniyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her mahallemizde Mahalle buluşmaları programlarıyla hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Her gün mahallelerimizdeyiz, muhtarlarımızla birlikte sorunları çözmeye devam ediyoruz.