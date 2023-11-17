Gelişen ve değişen şehir Çorum: Aşgınan geçen dolu dolu 4 Yıl

“Aşgınan Geçen Dolu Dolu 4 Yıl” tanıtım toplantısında siyasiler, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve gazetecilerin karşısına çıkarak adete hesap veren Başkan Aşgın, Hakk’ın rızası ve halkın duasını almak düsturuyla çalıştıklarını kaydetti. Başkan Aşgın, “Biz Aşkla çalışmaya, şehrimizi ilmek ilmek dokumaya, bu eserlerin çok daha fazlasını yapmaya, bu şehri tarihi kimliği ile ayağa kaldırmaya inşallah devam edeceğiz” dedi.





Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın.

Mali disiplin sağlandı





Belediyenin bütçe açığı 2017 yılında %53, 2018 yılında %48’di. Biz görevi devraldıktan sonra 2021’e geldiğimizde bütçesi %13,5 fazla veren bir belediye haline geldik. 2023 yılının ilk 10 ayında ise bütçemiz fazla vermeye devam ediyor. Bu rakamlar, 4,5 yılda belediyeyi nereden devralıp nereye getirdiğimizin bir nişanesidir. Bütçe disiplinini bozmadan güçlü belediye, güçlü hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz.





Şeffaf ve hesap verebilirlik





Biz gün ışığında yönetim anlayışına sahip olmalıyız. Kim hangi belgeyi görmek istiyorsa, neyin ihalesi yapılıyor, ihaleyi kimler alıyorsa bunu kamuoyunun bilgisine sunduk. Bunu Türkiye’de yapan ilk belediye biz olduk. Dijital ekranlarımızdan ihalelerin duyurusunu ve sonuçlarını ilan ediyoruz. Son derece şeffaf bir belediye olduk. Belediyemizin resmi internet sayfasına şeffaf ve hesap verebilirlik butonu koyduk. İhale ve satın alma raporları, sosyal yardım ve hizmet raporları, performans planı, stratejik yönetim kararları ve meclis kararları olmak üzere tüm belgelere hemşehrilerimiz buradan rahatlıkla ulaşabiliyor.





Yeni Şehir Projesi





Çimento fabrikası arazinin satın alınması şehrimize önemli bir kazanım sağladı. Bu dönemden sonraki 3 dönemde Çorum Belediyesi mali olarak hiçbir problem yaşamayacak. Çimento arazisinin satın alınmasıyla elde ettiğimiz kazanım, Çorum Belediyesi’nin 3 yıllık toplam bütçesine denk gelen bir rakamdır. Brezilyalı bir firmadan satın aldığımız 1 Milyon 384 bin m2 araziyi Çorum’a kazandırdık. Çorum inşallah bir gün büyük şehir olacak, onun da adımları tek tek atıyoruz. Yeni şehir projemiz kapsamında çevreye ve yeşile duyarlı, yatay mimari bir şehir planlıyoruz. Taban alanı 8 bin m2’ye oturan, 20 bin m2 önünde meydanı olan Kongre ve Kültür Merkezi’nin çalışmalarına başlattık. Biz burada millet bahçesinin içerisine bir şehir inşa ediyoruz. Genelde 6 katlı yapılardan oluşan, yolları geniş, %25’i konut ve ticarethane, %75’i sosyal donatı ve yeşil alanlardan oluşacak. Çalışmalarımızı başlattık, şu anda parselasyon işlemimiz devam ediyor.

Halk Et tesisleri





Halk Et tesislerimiz bir fabrika gibi çalışıyor. Tüm Türkiye’deki Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinde Halk Et’in ürettiği kavurma ve sucukların satışı yapılıyor. Halk Et tesislerinde yaklaşık 70 personel istihdam ediliyor. Bu anlamda da tüm Türkiye’ye örnek olan bir fabrika haline geldi.





147 yeni hizmet aracı





147 yeni hizmet aracı aldık. Göreve geldiğimiz ilk günlerde kiralık araçların maliyetine baktığımızda 3 yıllık kira parasına aracı satın aldığımız gördük. Şu ana kadar 147 hizmet aracı belediyemize kazandırdık. Kiralık sistemini %50 düşürdük. Önümüzdeki günlerde kiralık araç uygulamasını sona erdirmiş olacağız.

Koçhisar isale hattı





2021 yıllarında su konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Böylesine sıkıntı yaşadığımız bir dönemde, yaklaşık 1,5 yıl gibi rekor bir sürede 52 km’den Koçhisar’dan 1000’lik çelik borularla suyu şehrimize getirdik. Su arzı konusunda çok önemli çalışmalara imza attık. Su arzının ikinci ayağı olarak şimdi 60 bin m3’lük su artırma kapasitemizi iki katına çıkarmak için çalışma başlattık. 17 km şehrin güney aksından çelik borularla yeni isale hattı yapılacak. 620 milyon TL’lik yatırımın ihalesi yapıldı, kısa zamanda çalışmalar başlayacak. 2. kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ile ilave olarak günlük 60 bin m³ kapasiteli su artırma tesisi ilimize kazandırılmış olacak. Böylece iki arıtma tesisinden günlük toplam 120 bin m³ su arıtılabilecek. Su problemi Allah’ın izniyle çok uzun yıllara sari olmak üzere çözülmüş oldu. Türkiye’de su yönetimini en iyi yapan belediye Çorum Belediyesi’dir.





Yeni caddeler açtık





Ulaşılabilir şehir çalışmalarımız kapsamında birçok yeni cadde açtık. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi, Garip Dede Sokak, Erzurum Dede Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Fevzi Çakmak 3. Caddesi, Çorum Sanayi Sitesi 9. Cadde, Kahraman Çavuş Caddesi, Söğütlüevler 2. Cadde, Çorum Sanayi Sitesi 29. Caddelerini açtık, yeni yollar açmaya da devam edeceğiz.

4 Yılda 251 Bin Metre Altyapı





4 yılda 251 bin metre altyapı yaptık. Mesafe olarak baktığımızda Çorum’dan Ankara’ya kadar yolu olur bu yaptıklarımız. 44 bin metre yağmursuyu, 124 bin metre içmesuyu, 83 bin metre kanalizasyon olmak üzere 251 Bin Metre altyapı çalışması gerçekleştirdik, çalışmalarımıza devam ediyor.





Hayvan Hastanesi





Türkiye’ye örnek olacak Hayvan Hastanemizde ameliyathaneler, rehabilitasyon merkezi, müşahede odaları, karantina odaları yer alıyor. Hastanemizi yılsonu itibariyle tamamlıyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olduğumuz gibi sahipsiz sokak hayvanlarının da kimsesi olmaya devam edeceğiz.





Bordür Kilit Taşı Üretim Tesisi





Şehrimizin tüm mahallelerinde yaptığımız tretuar çalışmalarında birçok noktada aynı anda çalışıyoruz. Bugünkü değeri ile 50 milyon TL yatırımla Bordür Kilit Taşı Üretim Tesisi’ni hizmete sunduk. Burada günlük 1250 m2 parke, bordür ve kilit taşı üretimini kendimiz yapıyoruz. İstediğimiz renkte ve ebatta üretim yapabiliyoruz.





Bedesten ve Çok Katlı Yer Altı Otoparkı





Bedesten ve Çok Katlı Yer Altı Otoparkı projesi bizim çok önemsediğimiz projelerden biri. 25 dükkan ve 211 araçlık otoparkın yer alacağı bu eser Çorum’a kazandırdığımız bir eser olarak uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. Tamamlama ihalesini yaptık, inşallah önümüzdeki yılın ortalarında açılışını yapmış olacağız.





Toplu ulaşımı kamulaştırdık





Bütün Türkiye’de özel sektörden kaynaklanan sıkıntılar yaşanırken, biz bu sorunu kamulaştırma ile çözdük. Belediyeye ait 62 otobüsümüz var ve kesintisiz bir şekilde ulaşım hizmetimiz devam ediyor. Toplu ulaşım hizmetinin kamulaştırılması Türkiye’de örneği olmayan büyük bir başarı hikâyesidir.

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyoruz, abonman sistemi ile öğrencilerimize destek oluyoruz.





Kamulaştırma ve satın almalar





Bizim dönemimizde 200 bin m2 arsa satışına karşılık olarak 1 milyon 420 bin m2 kare kamulaştırma yaptık. Sattığımızın 10 katı kadar kamulaştırma yaptık, satın aldık.





Yeni Mezarlık İşleri Hizmet Binası





Eskiden mezar kazma bedeli alınıyordu şimdi tüm defin işlemleri ücretsiz olarak sunuyoruz. Morgları, taziye alanları ve gasilhanesiyle modern bir hizmet binasını şehrimize kazandırdık.





Sosyal Destek Kartı





5 bin 298 aileye sosyal destek kartı verdik. Daha önceden Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ürün desteği veriliyordu. Bunun yerine sosyal destek kart sistemine geçtik. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa bunu istediği yerden alsın istedik. Şu anda 86 yerel esnafta bu kart geçerli. Aylık 500 TL olan sosyal destek miktarını 1 Ocak itibariyle 800 TL’ye çıkarıyoruz.





Ayrıca, yerel esnafımıza da yılda yaklaşık 27 Milyon TL ekonomik katkı sağlamış oluyoruz.





Refakatçi Misafirhanesi





Şehir dışından ilimize gelen hasta yakınları banklarda otomobillerde yatıyordu. Buna biz rıza gösteremezdik. Biz en çok duayı buradan alacağımızı düşünerek 5 yıldızlı otel konseptinde Refakatçi Misafirhanemizi yaptık, hizmete sunduk.





Sosyal Belediyecilik





Sosyal belediyecilik alanında evde temizlik hizmeti, mor taksi, hoş geldin bebek, hasta nakil aracı, bayramlık giysi yardımı ve evde kuaför hizmeti sunuyoruz. Kimsesi olmayan büyüklerimizin evlerini temizliyor, mor taksi uygulaması ile engelli kardeşlerimizin ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Hasta nakil aracı ile imkânı olmayan kimsesiz hastaların ulaşımını sağlıyor, binlerce çocuğa bayramlık kıyafet veriyoruz. Evde kuaför hizmetimizle yaşlılarımızın duasını alıyoruz.





Millet Kıraathaneleri





3 Millet Kıraathanesini gençlerimizin hizmetine sunduk. Kadeş Barış Meydanı’nda 7/24 açık kütüphane yaptık. Şu anda ikinci kütüphanemizi de tarihi belediye binasında yapıyoruz. Taş binanın alt katını kütüphaneye çeviriyoruz. Burada gençlerimiz 7/24 çalışacaklar, gençlerimize çorba, çay ve kek ikramları yapacağız. Bu yılın sonunda hizmete açmış olacağız.





Sosyal Tesisler





Göreve başladığımızda hiç sosyal tesisimiz yoktu şimdi 8 adet sosyal tesisimiz var. Millet Bahçesi, Meydan, Güngörmüşler, Pir Baba, Velipaşa Kahvecisi, Çoruminia, Kampus Kafe ve Velipaşa Yöresel Çorum Mutfağı olmak üzere 8 noktada sosyal tesislerimizde hemşehrilerimize kaliteli ve ucuz hizmet sunuyoruz.





Mimar Sinan Düğün Salonu





Mimar Sinan Düğün Salonu’nda şu ana kadar 200 düğün yaptık. Fiyatını 1.950 TL olarak belirledik. Salonumuzu, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzden destek alan ihtiyaç sahiplerine %50 indirimle, şehit yakınları ve gazilerimize ise ücretsiz tahsis ediyoruz. Yeni dönemimizde, düğün salonu sayısını daha da artıracağız.





ÇOKİŞ





Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi’ni kurduk. Personel arayan işletmelerin ve iş arayanların başvurularını niteliklerine göre alıyoruz. İş arayanla iş vereni buluşturuyoruz. ÇOKİŞ aracılığıyla 3 bin kişi istihdam edildi. Nitelikli iş gücü yetişmesine de ÇOKİŞ olarak katkı sağladık. Onlarca kurs açarak meslek elemanları yetirdik.





Tarihi kalenin restorasyonu





Kaderine terk edilmiş tarihi Çorum Kalesi’ne sahip çıktık. Restorasyon çalışmaları başladı. Kalenin bedenlerini restore ettikten sonra iç kısmının çalışmalarına da başlayacağız. Tarihi Çorum Kalesi yeniden hayat bulacak.





Tarihi Çorum Meydanı





14 bin m2 alanda Tarihi Çorum Meydanı oluşturuyoruz. Yıl sonu itibariyle Ulucami civarındaki 5.600 m2’lik kısmını tamamlıyoruz. Saat Kulesi ve Ulucami etrafı tarihi kimliği ile şehrimize kazandıracağız. Boş bulmuşlar bankaları yapmışlardı, öyle meydanı boş bulup bankalarla doldurmak yok. Halil İbrahim Aşgın ve ekibi gelir, onları yıkar ve meydanı tarihi misyonuna kavuşturur Allah’ın izniyle. Bundan sonra meydanı boş bırakmayacağız.





Mahalle Buluşmaları





Muhtarımızla 15 mahallenin tamamına hizmet ediyoruz. Hiç kimseyi diğerinden ayırmadan her mahalleye eşit hizmet götürüyor, adaletle ve hakkaniyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her mahallemizde Mahalle buluşmaları programlarıyla hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Her gün mahallelerimizdeyiz, muhtarlarımızla birlikte sorunları çözmeye devam ediyoruz.





Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi





Çorumlu Obası’nda bu güne kadar yaklaşık 55 bin gencimizi ağırladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, en iyi gençlik merkezi ödülünü bizlere layık gördü. Her gün öğrencilerimizi okullarından alıyor, obamıza getiriyoruz. Geleneksel oyunlarımızı oynatıyor, kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz.





Yenilenebilir Enerji Kaynakları





Çorum Belediyesi olarak tükettiği enerjiyi, üreten bir belediye haline geldik. Biyokütle Enerji Tesisimizde çöpten yılda 14 milyon 500 bin Kwh elektrik üretiyoruz. Eskice terfi istasyonuna da Güneş Enerjisi santralini kurduk. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 86’sını kendimiz üretiyoruz. Yeni santraller kurmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz tükettiğimiz enerjiden daha fazlasını üretmektir.





Yeni Millet Bahçesi





Yeni millet bahçesi yapıyoruz. 56 dönüm alana ağaçlar dikiliyor, kaykay ve bisiklet parkurları, tenis kortları, oyun alanları, koşu ve bisiklet yolları, voleybol ve basketbol sahaları yapılıyor. Yıl sonunda tamamlayıp açılışını yapacağız.





Güreş Eğitim Merkezi





2 bin 500 m2 arsa üzerine 710 m2 kapalı alana sahip 66 yatak kapasiteli Güreş Eğitim Merkezi yapıyoruz. Müteahhit arzu ettiğimiz hızla ilerleyemediği için ihaleyi fesih ettik, yeniden ihaleye çıkarak Türkiye’nin en güzel Güreş Eğitim Merkezi’ni şehrimize kazandırmış olacağız.





“Durmak yok, aşkla yola devam”



