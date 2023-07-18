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Gençlerden profesyonel yelkenciliğe ilk adım

Beyoğlu’nda yelken sporunu gençlere sevdirmek ve Haliç’i yelken sporunun merkezi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu Yelken Okulu’nda eğitimler devam ediyor.

04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Beyoğlu Yelken Okulu’nda eğitimler devam ediyor.

Beyoğlu Yelken Okulu’nda eğitimler devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Sahil’de açılan Yelken Okulu’nda 7-14 yaş arası çocuklara yıl boyunca yelken eğitimi veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen Teorik eğitimlerin uygulamaları Haliç’te Optimist ve Lazer sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca 500’ü aşkın öğrencinin eğitim aldığı Beyoğlu Yelken Okulu’na olan ilgi yaz aylarının başlamasıyla birlikte daha da arttı.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için her türlü fırsatı sunmaya çalıştıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak spordan kültür sanata, tarihi yapıların ihya edilmesinden kentsel dönüşüme kadar her alanda Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyoruz. Bu şanlı yüzyılın asıl kahramanları gençlerimiz olacak. Onlar için her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Yelken Okulumuz da bunlardan sadece bir tanesi. Her yıl yaklaşık 500 gencimiz burada eğitim alıyor. Su sporlarında ülkemizi dünya çapında temsil edebilecek profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, bu hedefimize gençlerimizle birlikte ulaşacağız” dedi.



#Beyoğlu Belediyesi
#Yelkencilik
#Eğitim
#Aktüel
#Spor
37 dakika önce
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