Gençlerden profesyonel yelkenciliğe ilk adım

Gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için her türlü fırsatı sunmaya çalıştıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak spordan kültür sanata, tarihi yapıların ihya edilmesinden kentsel dönüşüme kadar her alanda Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyoruz. Bu şanlı yüzyılın asıl kahramanları gençlerimiz olacak. Onlar için her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Yelken Okulumuz da bunlardan sadece bir tanesi. Her yıl yaklaşık 500 gencimiz burada eğitim alıyor. Su sporlarında ülkemizi dünya çapında temsil edebilecek profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, bu hedefimize gençlerimizle birlikte ulaşacağız” dedi.