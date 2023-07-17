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Interpol tarafından aranan 'Gölge' lakaplı Chıkhladze İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyon sonucunda Interpol tarafından aranan Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze, yakalandı.

15:45 . 17/07/2023 Pazartesi
DHA
Chıkhladze, Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor.

Chıkhladze, Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor.

Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Küçükçekmece’de yaptığı operasyonda, yakalanarak gözaltına alındı.


Chıkhladze’nin Türkiye'den, Rusya ve Azerbaycan’da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.



Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldı

Guram Chıkladze'nin 2020 yılında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan ve Andrıı MALYI sahte ismi ile Türkiye'de ikamet eden 2016 yılında Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rovshan JANIYEV’ in ağabeyi Namıq JANIYEVİN’ in liderliğini yaptığı Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu tespit edildi. Chıkladze hakkında Rusya’da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi. Guram Chıkhladze, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Interpol
#Janıyev suç örgütü
#Guram Chıkhladze
1 saat önce
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