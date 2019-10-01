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ORDU

Gençlere taş çıkarıyor

Ordu’da yaşayan 103 yaşındaki Döndü Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen odun kırıyor, ot biçiyor, bağ bahçe işleriyle uğraşıyor. Sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, süt ve doğal yiyeceklere bağlayan 6 çocuk annesi Yılmaz, “Allah’a şükürler olsun, bugünleri gördük. Şu anda sağlık durumum da gayet iyi” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Döndü Yılmaz
Döndü Yılmaz

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 103 yaşında olan Döndü Yılmaz, hayvanlarıyla ilgilenip bağ bahçe işleriyle uğraşarak, gençlere adeta taş çıkarıyor. İlçeye bağlı Herközü Mahallesi’nde doğup büyüyen, 6 evlat sahibi olan Döndü Yılmaz, yaşamında bir asrı geride bıraktı. Hayvancılıkla uğraşan Döndü nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, süt ve doğal yiyeceklere bağlıyor. Torununun torununu da gören Döndü nine, her gün hayvanlarıyla ilgilenmenin yanı sıra odun kırıyor, ot biçiyor, ağaçlardan meyve topluyor, bağ bahçeyle uğraşıyor.

Döndü Yılmaz ilerleyen yaşına rağmen odun kırıyor.

HAYATINI ÇALIŞARAK GEÇİRDİ

Döndü Nine 103. yaşını pasta ile kutladı.

Döndü Yılmaz, eşini 20 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi. Daha önce dizinden iki kez ameliyat geçirdiğini belirten Yılmaz, “Allah’a şükürler olsun, bugünleri gördük. Şu anda sağlık durumum da gayet iyi” dedi. Yılmaz, hayatının büyük bölümünün köyde çalışarak geçtiğini anlatarak, şu anda hayvanlarıyla ilgilendiğini, bunun yanı sıra köy işleriyle de uğraştığını kaydetti. Sağlığını ise doğal yiyecek tüketmeye bağladığını belirten Yılmaz, bol bol inek sütü içtiğini ve yoğurt yediğini aktardı. Mahalle Muhtarı Olgun Yıldırım, onun şu anda mahallenin en yaşlısı olduğunu söyledi. Öte yandan mahalle sakinleri, bir araya gelerek Döndü Yılmaz’a sürpriz doğum günü de düzenledi. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfleyen Döndü nine büyük mutluluk yaşadı.

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