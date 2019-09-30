Gündem Gümüşhane Üniversitesinden yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar
EĞİTİM

Gümüşhane haberleri: Üniversiteden yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar​

Gümüşhane Üniversitesi'nden yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar

Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor. Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcayan öğrenciler inerken de 10 dakikada iniyor.

Haber Merkezi DHA
Gümüşhane Üniversitesi'nden yurda gitmek isteyen öğrenciler, 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor.
Gümüşhane Üniversitesi'nden yurda gitmek isteyen öğrenciler, 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor.

Gümüşhane'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Kentte, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu inşa edildi.

DHA
Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor.

Araçla yaklaşık 5 kilometre yol mesafesi ile ulaşılan yurt binası için 550 basamaklı merdivenli yaya yolu da yapıldı. Merdivenin üstü yağmurlu havalarda inip çıkan öğrencilerin ıslanmaması için üzeri kapatıldı.

Dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcayan öğrenciler inerken de 10 dakikada iniyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde ilginç olay
GÜNDEM
Gümüşhane Üniversitesi'nde ilginç olay
  • Servis saatini kaçıran öğrenciler, yaklaşık 20 dakikalık yolculukla merdiveni kullanarak yurda çıkıyor, 10 dakikada ise iniyor. Öğrenciler dik rampaya kurulu merdivenden çıkarken molalar veriyor, dinlenerek zorlu bir yolculukla yurda ulaşıyor.

DHA
Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor.

"Çıkarken 3 kez mola veriyoruz"

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tayfun Aslan, yurt ile okul arasında yaya ulaşımı sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu belirterek, "Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Havalar şu anda iyi ama kış ayı geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz. Merdivenlerde geçirdiğimiz zamanı yurtlarda geçiremiyoruz. Merdivenlerin belli bölümleri yürüyen merdivene dönüştürülebilir" dedi.

DHA
Dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcayan öğrenciler inerken de 10 dakikada iniyor.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Vehbi Demir ise yöneticilerin ulaşımla ilgili sorunu gidermelerini beklediklerini söyleyerek, “Yurda çıkarken merdiven kullanmak zorunda kalıyoruz. Gümüşhane’nin arazi koşulları sebebiyle bu tarz inip çıkmalar çok fazla oluyor. Şehrin belli noktalarında hep merdiven var ve basamak sayıları çok fazla” diye konuştu.

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DHA
Öğrenciler merdivenleri çıkarken 3 kere mola verdiklerini söyledi. .

Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gökhan Kaya da, “Gerek okul olsun, gerek yurt merdivenleri olsun çok fazla merdiven var. Kışın gerçekten zorlaşıyor. Çünkü merdivenler kayganlaşmaya başlıyor, tehlikeli oluyor. Aktarmalı olarak geliyoruz aktarma sırasında tabi zorlanıyoruz daha modern bir ulaşım olmalı” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi'nden yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar
FOTOĞRAF 13
Title
Gümüşhane'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Kentte, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu inşa edildi.
Title
Araçla yaklaşık 5 kilometre yol mesafesi ile ulaşılan yurt binası için 550 basamaklı merdivenli yaya yolu da yapıldı.
Title
Merdivenin üstü yağmurlu havalarda inip çıkan öğrencilerin ıslanmaması için üzeri kapatıldı. Servis saatini kaçıran öğrenciler, yaklaşık 20 dakikalık yolculukla merdiveni kullanarak yurda çıkıyor, 10 dakikada ise iniyor.
Title
Öğrenciler dik rampaya kurulu merdivenden çıkarken molalar veriyor, dinlenerek zorlu bir yolculukla yurda ulaşıyor.
Title
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tayfun Aslan, yurt ile okul arasında yaya ulaşımı sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Title
Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Havalar şu anda iyi ama kış ayı geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz. Merdivenlerde geçirdiğimiz zamanı yurtlarda geçiremiyoruz. Merdivenlerin belli bölümleri yürüyen merdivene dönüştürülebilir.
Title
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Vehbi Demir ise yöneticilerin ulaşımla ilgili sorunu gidermelerini beklediklerini söyleyerek, şunları belirtti:
Title
“Yurda çıkarken merdiven kullanmak zorunda kalıyoruz. Gümüşhane'nin arazi koşulları sebebiyle bu tarz inip çıkmalar çok fazla oluyor. Şehrin belli noktalarında hep merdiven var ve basamak sayıları çok fazla.
Title
Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gökhan Kaya da, “Gerek okul olsun, gerek yurt merdivenleri olsun çok fazla merdiven var. Kışın gerçekten zorlaşıyor. Çünkü merdivenler kayganlaşmaya başlıyor, tehlikeli oluyor. Aktarmalı olarak geliyoruz aktarma sırasında tabi zorlanıyoruz daha modern bir ulaşım olmalı dedi.
Title
Title
Title
Title
Gümüşhane Üniversitesi'nden yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar
Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor. Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcayan öğrenciler inerken de 10 dakikada iniyor.


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