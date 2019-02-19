Gündem Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Ersöz atandı
ANKARA

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Ersöz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Haber Merkezi AA
Halis Yunus Ersöz
Halis Yunus Ersöz

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak busuretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.

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