Gündem İstifasını sundu gözler seçimde
POLİTİKA

İstifasını sundu gözler seçimde

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Yıldırım, spekülasyonlara son noktayı koymak için Meclis Başkanlığı’ndan istifa etti. Yıldırım’dan boşalan koltuk için süreç bugün aday bildirimi ile başlayıp, pazar günü yapılacak seçim ile sonuçlanacak. MHP, AK Parti adayını destekleyecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım dün istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı'na iletti. Yıldırım, dün akşam eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu’nda yemekte bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM’ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00’da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan’a devredeceğim” dedi.

Yıldırım, TBMM’de eski Meclis başkanları ve milletvekillerine yemek verdi.

Yıldırım'ın istifası bugün Meclis Genel Kurulu'nda okunacak. Yıldırım'ın istifasının ardından seçim süreci başlayacak. Takvim uyarınca yeni Meclis Başkanı pazar günü belli olacak.

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, bir ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, en fazla oy verilen başkan seçilecek.

  • AK Parti'den Grup Başkanı Naci Bostancı, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un isimleri konuşuluyor. CHP de ise Grup Başkanvekili Engin Altay'ın adı geçiyor. İYİ Parti'nin Durmuş Yılmaz'ı, HDP'nin Meral Danış Beştaş ya da Garo Paylan'ı aday göstereceği belirtiliyor. MHP ise AK Parti'nin adayını destekliyor.

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