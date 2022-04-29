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ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: İtiraza da kapımız açık

Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlerin süreçlere katılımını çok önemsediklerini söyledi: “Gençlere diyoruz ki, öneriyse öneri, projeyse proje, itirazsa itiraz hepsine kapımız açık.”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: İtiraza da kapımız açık
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Batı Trakya’da soydaşlarla iftar ve sahurda buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dönüşte yürürlüğe giren Spor Kanunu’ndan yurtların kapasitesine, gençlerin süreçlere katılımına kadar bir çok konuda Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu’nun açıklamalarından detaylar şöyle:

SPORDA BAŞARILI YÖNETİCİLER ÇIKACAK

  • Spor yasası konusunda Türkiye’de nasıl başarılı şirketler ve onların yöneticileri varsa başarılı kulüpler de var. Ben Türkiye’nin kulüplerini başarıdan başarıya koşturacak yöneticilerin de her zaman var olacağını ve bu yasa sayesinde de bunların daha çok ortaya çıkacak bir iklimin oluşacağına da inanıyorum. Gençlerle Ramazan’da hem iftarlarda hem de sahurlarda buluştuk. Ramazan’ı çok da verimli bir şekilde geçiriyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında, en doğusundan en batısına kadar gittik. Gençlerimizin kariyer planlarına ve bulundukları ortamlara dair pek çok şeyi onlarla istişare ettik. Bu yılı katılımcılık yılı ilan ettik. Gençlerin süreçlere katılımını çok önemsiyoruz. Karar alma sürecinden uygulamaya, uygulamadan sürecin denetimine kadar gençlerin olmasını istiyoruz. Gençlerimizi süreçlere katma, onları katılımcılık çerçevesinde, fikirlerini daha çok alma imkanı yakalıyoruz.

İTİRAZA DA KAPIMIZ AÇIK

Dolayısıyla gençlere diyoruz ki; gençlere öneriyse öneri, projeyse proje, itirazsa itiraz hepsine kapımız açık. Çok farklı konuları onlarla rahat rahat oturup konuşuyoruz. Fikir gençlerden, destek bizden diyoruz. Şu an yurtlarımızda binlerce boş kapasite var. Bazı illerde ihtiyacımız oluyor onlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ama Türkiye’de binlerce kapasite boş. Yurtlarda binlerce yatak boş. Spor liseleri yaygınlaşıyor. 21 tane daha yeni spor lisesi yapıyoruz. Şu an 70’e yakın spor lisesi var. Bu projeyle tüm illerde olmuş olacak. Dolayısıyla atletizm, stat, salon, yüzme her türlü imkanlardan öncelikli olarak faydalanılacak”

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