Bakan Kasapoğlu yurtlarla ilgili iddialara rakamlarla yanıt verdi: Öğrencilerin yüzde 70’i yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarılarla başlayan Bakan Kasapoğlu, "Tokyo'da tarihte birçok ilki gerçekleştirdik. 13 madalyayı olimpiyat oyunlarında, 15'ini ise takım oyunlarında aldık. Bunların hiçbiri tesadüf değil tabi alt yapı var. 19 yıllık bir altyapı ve özveri var. Ay Yıldız'ı orada temsil etmek, apayrı bir madalya konusu. Tokyo, geniş alana da yayılmış bir şehir. Bir maçtan diğerine koşmak bazen fiziksel anlamda da koşmayı gerektiriyordu. Bayağı bir kilometre yaptık." dedi.

'DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ALTYAPISI BİZDE'

Devlet yurtlarının yetersiz olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Bakan Kasapoğlu, "Yurt ihtiyacı nedir? Yurtlarımızın kapsamı kalitesi nedir? Resmi bir ortaya koyalım. Yurt altyapısı 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi gençlere yaptığı yatırımdır. Açık ara dünyanın en güçlü, nicel ve hizmet kalitesi anlamında en güçlü alt yapısı bizde. 1 milyondan fazla yurt yatak kapasitesi var. Avrupa'da kıyaslanabilir rakamları da paylaşacağım. 190 yurt sayısı varken 774'e çıkmıştır. Bu sayı her geçen gün artıyor. 182 bin yataktan 724 bine çıktı." ifadelerini kullandı.

Bu yıla özgü bir yoğunluk olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yoğunluğu tüm kamu kurumları ile her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlandı. Özellikle büyükşehirlerde sorun var. İstanbul Ankara başta olmak üzere. İstanbul’da önümüzdeki günlerde devreye alacağımız yeni yurtlarımız var. Aynı şekilde Ankara ve İzmir’de de. İl il değişen durum söz konusu. Bakanlığımızın ilçe ilçe örgütlenmeleri var çok yakından süreci takip ediyoruz. 65 binden fazla çalışma arkadaşımız ile süreci takip edip yönetiyoruz.

Şu an itibariyle 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bakınız bu rakam normal şartlarda pandemi öncesi süreçte 350 binlerde. Pandemiden kaynaklı bir yığılmanın söz konusu olarak bunu görüyoruz.

"ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 70'E YAKINI YERLEŞTİ"

Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimiz var geçmiş yıllardan. Onlar kayıtlarını sildirmediği sürece kalmaya devam ediyorlar. Başvuruların yüzde 70’ine yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Her geçen gün güncelliyoruz. Bizim yedek yerleştirmelerimiz var. Hafta boyu yıl boyu sürekli değişen bir oran söz konusu.

Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitime ara verdiler. Biz geçen sene başvuru almadık, bu sene hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfların taleplerini aldık. Yani bu yıl 2'ye katlandı. 81 ilimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci Türkiye'nin güvencesi altında. Bakanlıklarımız ve valiliklerimiz iş birliği halinde. İllerde çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İl il ilçe ilçe yakın takibimiz var. Yeni bloklar, yeni kiralamalar yeni yatak kapasiteleri ile takip ediliyor. 10 gün içinde yüzde 70'i yerleştirdik. Pandemi koşullarını biliyorsunuz; insan hayatını etkilemediği bir alan yok.

AK Parti'nin genel politikası, gençlere güven ve onların her alanda desteklenmesi. Bizim tek derdimiz sadece barınma değil. Onların mutluluğu ve huzuru. Dün bir telefon aldım. Eski yıllardan bahsediyor haftada 3 gün sıcak su akardı, sıraya girerdik diyor.

Kapasiteyi artırma çalışmalar devam ediyor. Ankara'da o tarihi siteler yurdunu inşa ettik. 10 gün sonra açılışını yapacağız.

Bizim şu an itibariyle yaptığımız yerleştirme 430 bin. 2019’daki talebin çok çok önündeyiz. Normal şartlardaki talebin çok önündeyiz. Pandemi sürecinin sanayisinden ekonomisine sosyal hayattan spora her şeyi ciddi bir şekilde etkiledi. Mevcut kapasiteyle ilgili durumu genişletmek durumunda kaldık.

Normalde 777 yurdumuz 775 bin kapasitemiz var. Anbean bu süreci yatırım ve üniversitelerin ihtiyacı anlamında bire bir olarak üniversitelerimizle iş birliği halindeyiz. Temel amacımız gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak.

2 temel şekilde yürüyor. Asil ve yedek yerleşenler. Az önce bahsettiğim nedenler ile biz bu oranı her geçen gün yüzde 70’lerden yukarı çıkacak. Sadece 10 günlük süreçte 75 bin yeni öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Bu oran çok dinamik bir oran anında değişiyor. Bu oranı kesin bir şekilde ifade etmek istemiyorum. İstatistik anlamında bizi bu sürece götürecektir süreç kesinlikle iyimserim.

Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde imkanlarımız ortaya koyacağız. Her imkanı daha iyi şekle ulaştırmak da yine bizim görevimiz. T.C. sosyal bir devlet. Sağlık alanında sosyal güvenlik alanında alt yapımız ne ise aynı şekilde öğrencilerimizin barınmasıyla ilgili aynı şeyi diyoruz. ‘Harca hayır’ protestolarını çok iyi hatırlıyorsunuz şimdi üniversitelerde harç var mı? Eğitimde fırsat eşitliğin sağlamak illerde yeni açılan üniversiteler… Her yerde mükemmel barınma imkanları ve üniversiteler var. Bunların her biri Türkiye’nin umudu. Bu ülkenin ışığı. Bu ülkenin o mukaddes emanetin yarınlara taşıyacak gençler. Düşüncesi ideolojisi ne olursa olsun her biri bizim için çok değerli. Her birinin bu anlamdaki ihtiyacı bizim ihtiyacımızdır. Bu anlamda gençleri istismar eden, gençleri araç olarak kullanan zihniyetlere imkan vermeyelim.

Yoğunluğa yönelik az önce ifade ettim. Pandemi hayatın her alanını etkiledi. Eğitim hayatını da çok ciddi etkiledi. 1,5 milyar çocuğun eğitim hayatını direkt etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçten 20 yıllık ortalamada yaklaşık 10 triyon dolarlık ekonomik kaybın olacağı hesaplanıyor dünyada. Böylesine büyük çaplı bir süreç. Dünyanın yaşadığı en yoğun sağlık süreci. Gidişatı itibariyle de açıkçası pek çok ülkede etkileri sürüyor.

Öğrencilerimiz onların kıymetli aileleri, anbean takip ettiğimiz çok güçlü bir süreç var. Bakanlığımızın yurtları ülkemizin yüz akı projelerinden bir tanesi. Ulaşım sağlık altyapısı gibi. Biz bunu standart olarak çok daha yukarı çıkarma noktasında kararlıyız.

"BAŞVURULARI BİLE YOK"

(Barınamıyoruz eylemleri) Oradaki öğrenciler ile ilgili olarak yardımcı olmak için İçişleri'nden sıralarına bakalım dedik. Maalesef hemen hemen tamamının yurda başvurusu bile yok. Sadece 3-4 kişinin yedek sıralaması söz konusu. Çoğunun öğrenci olmadığı, olanların ise yurtlarla ilgili bir başvurusu olmadığı kayıtlarda var.

Cuma günü yeni yerleştirmelerimiz var, pazartesi yine olacak. Normalde pazartesi ve perşembe. Bu hafta ay sonu olduğu için cuma olacak. Otomatik bir sistem var.

"YURTLARDA MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95"

Gençlerin desteklenmesi konusunda eş güdüm sürecimiz söz konusu. Bakanlığımız güvenli bir liman. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları bir marka. Annesi babası onu güvenliği ile temizliği ile emin bir ortamda olmasını istiyor. Bakanlığımız da ortaya koyduğu çerçevede hakikaten güvenirlilik noktasında, yüzde 95'in üzerinde memnuniyet var. Her odada çalışma masası var.

Siyaset değerlidir, muhalefet kıymetlidir. Toplumsal talepleri ortaya koymak, itiraz etmek kıymetlidir. Fakat iftira atmak, yalan söylemek, insanların umutlarını karartmak kimsenin hakkı değildir. Bu gurur tablosu Türkiye'nin gurur tablosu."

