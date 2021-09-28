Yurt eylemi yapanların terör marşı söyledikleri görüntüler ortaya çıktı

Yurt bahanesiyle 24 ilde düzenlenen eylemlere toplam 2 bin 243 kişinin katıldığı, bunlardan 310'unun öğrenci olduğu ve öğrencilerin tamamına yakının da yurt başvurusunun bulunmadığı açıklanmıştı.

TERÖRLE BAĞLANTILILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Sol marjinal gruplara müzahir oldukları belirlendi. Bunların da 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5’inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1’inin DKP üyesi olduğu tespit edildi" açıklamasında bulunmuştu.

TERÖR MARŞI SÖYLEDİLER

Yurtlarda yer olmadığını bahane ederek eylem gerçekleştirenlerin, Grup Yorum’un "Dağlara Gel" isimli terör marşını söylediği, geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

OYNAT 00:32 Yurt eylemi yapan öğrenciler Grup Yorum'un "Dağlara gel" şarkısını söylüyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de son dönemde yurtlarda yer olmadığını bahane ederek 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişinin katıldığını, bunlardan yalnızca 310'nun öğrenci olduğunu, bunların da tamamına yakınının yurt başvurusu olmadığını söylemişti.



Geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde öğrencilerin yurt eylemi sırasında Grup Yorum'un 'Dağlara gel' isimli şarkısını söyledikleri görüntüler ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük protestolarında da gözaltına alınanlardan 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile resmi, hukuki, öğrencilik veya mezuniyet bağının olmadığı, 79'unun DHKP-C, TKP-ML ve diğer terör örgütlerinin üyesi olduğu tespit edilmişti.

GÜNDEM Yurt eylemlerine katılan öğrencilerin KYK başvurusu yok