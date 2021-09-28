Yurt eylemlerine katılan öğrencilerin KYK başvurusu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'yurt bahanesiyle' 24 ilde düzenlenen eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 bin 243 kişinin bu eylemelere katıldığını söyleyen Soylu, "Bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

ÖĞRENCİ OLMAYAN DA VAR

Daha önce de İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy’deki “Barınamıyoruz” eylemine katılan 127 kişiden 73’ünün İstanbul’da ikamet ettiği ve barınma sorunu olmadığı tespit edilmişti.

28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü, bir kişinin akademisyen olduğu, 4 öğrencinin KYK kaydının bulunduğu, 10 öğrencinin ise yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği belirlenmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından Kadıköy Moda Parkı'nda düzenlenen eyleme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalamıştır. Doktor raporlan alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır."

GÜNDEM Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da