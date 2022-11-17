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ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye’yi yüzme havuzları ile donatıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, hem yüzmeyi öğretmek hem de şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla ülke genelinde yüzme havuzları inşa ediyor. 2002 yılı öncesinde 46 olan yüzme havuzu sayısı 610’a çıkarıldı. Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, göreve geldiği ilk günlerde 'Madalyalar kazanacağız' ile biten cümleler kurduğunu hatırlatarak, “Hamdolsun ki bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye’yi yüzme havuzları ile donatıyor
Bakan Kasapoğlu, 2002 yılı öncesinde 46 olan yüzme havuzu sayısının 610’a çıkarıldığını söyledi.

Milli yüzücülerimiz son yıllarda elde ettiği tarihi başarılarla dikkat çekiyor. Uluslararası şampiyonalarda kırılan rekorlar ve kazanılan madalyalarda ülke genelinde inşa edilen olimpik ve yarı olimpik havuzların büyük katkısı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çocuklara hem yüzme öğretilmesi hem de şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında yüzme havuzları inşa edildi.

  • 2002 yılı öncesinde 46 olan Olimpik ve Yarı Olimpik yüzme havuzu sayısı 215’e çıkarılırken, çelik konstrüksiyon yüzme havuzu projesinin 395’inin tamamlanmasıyla birlikte yüzme havuzu sayısı 610’a ulaştı.

“Artık farklı cümleler kuruyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, göreve geldiği ilk günlerde sonu inşa edeceğiz, yapacağız, madalyalar kazanacağız ile biten cümleler kurduğunu hatırlatarak, “Artık farklı cümleler kuruyoruz. Hamdolsun ki bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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'Sporcu kardeşlerim ülkemizi başarılarıyla gururlandırıyor'

Yüzme branşına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Daha önceleri televizyonda uluslararası yüzme yarışlarını izlerken milli sporcularımız olmadığı için üzülürdük. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yüzmede başarılı olamıyorduk. Bu durumu tersine çevirmek ve spor ülkesi olma hedefiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde ülkede sporun tabana yayılması için önemli bir misyon üstlendik. Halkımızın kolay ulaşabilmesi için yüzme havuzları inşa ettik. Daha önce sporcu dahi bulmakta güçlük yaşadığımız yüzme branşında milli sporcularımız artık rekorlar kırıyor, sayısız madalyalar kazanıyor. Ülkemizi başarılarıyla gururlandıran tüm sporcu kardeşlerime, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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“Daha güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum.”

Edirne’den Hakkari’ye kadar her ile yüzme havuzu yapıldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi; “Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemize her kesimden ciddi destek veriliyor. Belediyelerimizle işbirliği yapıyoruz. Proje başladığından bu yana ülke genelinde kurduğumuz çelik konstrüksiyon havuzlarla yaklaşık 5 milyon çocuğumuza yüzme öğretildi. Ülkemizde yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuz kalmayıncaya dek bu değerli çalışmayı devam ettireceğiz. Bu projemiz sayesinde geleceğin şampiyon sporcularının çıkacağına inanıyorum. Spor alanında daha güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum.”

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