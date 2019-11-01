Gündem Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya genelkurmay Başkanı ile görüştü​

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

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