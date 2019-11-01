Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya genelkurmay Başkanı ile görüştü​

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/XKwO6VVwdX
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/XKwO6VVwdX— TSK (@TSKGnkur) November 1, 2019