Gündem Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı
MARDİN

Türk-Rus ortak devriyesi ​öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı

Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı

Türk-Rus ortak devriyesi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilecek. Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriyesi öncesi sabah saatlerinde sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi IHA
Mardin’den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne doğru hareket etti.
Mardin’den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne doğru hareket etti.

Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriye atması beklenirken, sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

İHA
Sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı.

Mardin’den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne doğru hareket etti.

Soçi Anlaşması
DÜNYA
Soçi Anlaşması

İHA
Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Soçi mutabakatı sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi ile teröristlerin sınırdan çekilip çekilmediği denetlenecek.

İHA
Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

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