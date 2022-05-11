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İSTANBUL

Geri Gönderme Merkezleri kapılarını Yeni Şafak'a açtı: En hassas görev

Türkiye, başta Suriyeli olmak üzere sığınmacıları misafir ederken kaçak ve düzensiz göçle de amansız mücadele veriyor. Bu hassas görev de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Geri Gönderme Merkezleri'ne düşüyor. Kocaeli ve Tuzla’daki GGM’ler kapılarını ilk kez Yeni Şafak’a açtı. Güvenlik güçlerinin yakaladığı 50 kaçak göçmen x-ray’den geçirildi. Farklı kimliklerle yeniden dönmesinler diye parmak izleri alınıyor ve biyometrik fotoğraf çekiliyor. Uzmanlarca uyrukları tespit edilen kaçakların ülkeleriyle temasa geçiliyor ve sınır dışı süreci başlıyor. q 9

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Burak Doğan Yeni Şafak
Geri Gönderme Merkezleri kapılarını Yeni Şafaka açtı: En hassas görev
Tuzla’daki GGM’de sınır dışı edilenler böyle görüntülendi.

Bazı ırkçı parti ve siyasi aktörler, sığınmacı ve kaçak göçmenler üzerinden provokasyona devam ediyor. Hem şehirlerde hem de sınır boylarında çekildiği iddia edilen çoğu asılsız görüntülerde, Türkiye’de düzensiz göçe karşı mücadele edilmediği yalanı işleniyor. Ancak devletin tüm kurumları, özellikle düzensiz göçe amansız bir mücadele veriyor. Bu kurumlardan birisi de İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezleri (GGM). Düzensiz göçmenlerin toplanıp sınır dışı edildiği GGM’ler 7 gün 24 saat mesai yapıyor. Türkiye genelinde toplam 20 bin kapasiteli 30 geri gönderme merkezi bulunuyor. Bu kapasite 2015 yılında bin 740 iken 20 bine çıkarıldı. En yoğun çalışan GGM’lerden birisi olan Tuzla ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezleri kapılarını ilk kez Yeni Şafak’a açtı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

  • İlk durağımız Kocaeli Geri Gönderme Merkezi oldu. 350 kişilik GGM, tam kapasite dolu. İlk dikkatimizi çeken şey yoğun güvenlik önlemleri. Jandarma her türlü duruma sürekli teyakkuzda. GGM’yi gezerken güvenlik güçleri tarafından yakalanan merkeze getirilen yaklaşık 50 kişilik kaçak göçmenin ne gibi işlemlerden geçirildiğine şahit olduk. Jandarma tarafından araçlardan indirilen göçmenler üst araması ve x-ray taramasından geçiriliyor ve eşyalarına kayıt tutularak daha sonra iade edilmek üzere el konuluyor. Herhangi bir olaya mahal vermemek için göçmenlerin ayakkabı bağcıklarına bile el konuluyor. Ardından dosya tanzim süreci başlıyor.

Bir kaçak göçmenin geri gönderme işlemi 2 hafta ile 2 ay arasında sürüyor. Eğer kaçak göçmenin parası varsa bileti buradan alınıyor. Parası olmayanın bileti GGM’lerden alınıyor. Kaçak göçmen devlete borçlandırılıyor.
Bir kaçak göçmenin geri gönderme işlemi 2 hafta ile 2 ay arasında sürüyor. Eğer kaçak göçmenin parası varsa bileti buradan alınıyor. Parası olmayanın bileti GGM’lerden alınıyor. Kaçak göçmen devlete borçlandırılıyor.

KİMLİKLERİ GİZLİYORLAR

Başka kimliklerle yeniden dönmesini engellemek için göçmenlerin parmak izleri tek tek alınıyor ve biometrik fotoğrafları çekiliyor. Pasaport ve kimlikleri olmayan göçmenler, sınır dışı edilmemek için kimlik bilgisi vermiyor. Burada da tercümanlar ve göç uzmanları devreye giriyor. Göçmenler mülakata alınarak kimlik ve uyruk tespiti yapılıyor. Ardından da ülkelerinin konsoloslukları ile iletişime geçilerek seyahat belgeleri temin ediliyor, sınır dışı süreci başlatılıyor. Bu işlemler 2 hafta ile 2 ay arasında değişebiliyor. Bu sürede göçmenler, mescidinden kantinine kadar bir çok sosyal imkânı olan GGM’lerde misafir ediliyor. Kocaeli İlk Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, merkezde çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sınır dışı işlemleri yapılırken her detayın titizlikle incelendiğini belirten Erkoç şunları kaydetti: “Sınır dışı değerlendirmeleri yapılırken, kamu güvenliği açısından tehdit durumu süreçleri araştırılıyor. Tüm düzensiz göçmenlerin verileri ortak veri tabanına aktarılıyor. Kolluk kuvvetlerimizle entegre bir sistemimiz var.

GERİ GÖNDERME SÜRECİ

  • Geri Gönderme Merkezimizde bizim İngilizce, Arapça, Farsça, Urduca ve Rusça bilen tercümanlarımız var. Burada uyruk bazlı çalışıyoruz. Afganistan ve Pakistan’a bakan bir masamız ve diğer uyruklara bakan masamız var. Göçmenlerin kimliklerini tespit edip seyahat belgesi temin ettikten sonra seyahat süreci başlıyor. Kişinin parası varsa bilet oradan temin ediliyor. Yoksa biletini biz alıyoruz ve kişi devlete borçlandırılıyor.

ÖNCE CEZASINI ÇEKİYOR SONRA SINIR DIŞI EDİLİYOR

Göçmenler adli bir olaya karıştıysa ayrı bir süreç işliyor. Kişilerin suç işlediği mahkeme kararı ise tescillendiyse cezaevine gönderiliyor. Cezasını infaz edildikten sonra kolluk aracılığıyla Geri Gönderme Merkezi’ne getiriliyor ve topluma salınmadan sınır dışı ediliyor. Bu yıl Kocaeli’nde bin 371 düzensiz göçmen yakalandı. Bu yabancıların 646’sı sınır dışı edildi.”

Mehmet Erkoç
Mehmet Erkoç

Jandarma nezaret ediyor

İstanbul Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezi ise 900 kişi kapasiteli. Öğleden sonra gittiğimiz GGM’de, 858 kişinin sınır dışı edilmek üzere çeşitli illere gönderildiğine şahit olduk. Kaçak göçmenler konulan eşyaları tutanak karşılığına iade edildikten sonra Jandarma nezaretinde, tahliye için bekleyen 22 otobüse daha önce oluşturulan listeler doğrultusunda bindirildi. Güvenlik için her otobüse 4-6 Jandarma personeli bindi. Araçlar daha sonra göçmenlerin sınır dışı edileceği illere doğru hareket etti. Tuzla GGM’de sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekici.

HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLMÜŞ

  • Göçmenlerin ihtiyaçları her şey düşünülmüş, 24 saat doktorun bulunduğu poliklinik bile mevcut. Göçmenlere kişisel bakımlarını yapabilmeleri için diş fırçasından sabun ve havluya kadar hijyen kitleri dağıtılıyor. Ayrıca, sorunu olan göçmenlere psikolojik destek veriliyor. Sadece son bir hafta içerisinde, 2 bin 344 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

32 uçak seferi

Ziyaretimizde Türkiye genelindeki GGM’lerle ilgili bilgiler de bizimle paylaşıldı. Türkiye’deki 30 GGM’nin toplam kapasitesi 20 bin. Düzensiz göçle mücadele için alınan tedbirler sonucunda 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302 ve 2021 yılında 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı. 2022 yılında ise toplam 69 bin 128 göçmen yakalandı. Hali hazırda geri gönderme merkezlerimizde 82 farklı uyruktan 12 bin 206 yabancı gözetim altında. Bu yabancılardan 6 bin 669’u Afganistan, bin 637’si Suriye, bin 363’ü Pakistan uyruklu. 2022 yılında 115 farklı uyruktan 24 bin 910 düzensiz göçmen ülkeden sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin büyük bölümünü Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu. Sadece son 5 ayda sınır dışı işlemlerinde Afganistan’a 30, Pakistan’a 2 olmak üzere toplamda 32 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirildi.

Ankara'da yakalanan 36 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
GÜNDEM
Ankara'da yakalanan 36 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Kaçak göçmenler kaldığı geri gönderme merkezi kapılarını açtı
FOTOĞRAF 18
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Kaçak göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar, akıllı kule ve hendek kazım çalışmaları sürerken, güvenlik güçlerinin çalışmaları da sürüyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında toplam 4 bin 282, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 261 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2020'de bin 100 araca, 2021 yılında 924 araca el konuldu. 2020'de 505 bin 375, 2021'de 280 bin 374 düzensiz göçmenin girişi de engellendi.
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Bölgede, kaçak yollardan ülkeye girenler ise yakalanıp Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getiriliyor. İlk olarak müdürlüğe bağlı 'Ön Kabul Merkezinde' üst aramasından geçirilip, soruşturmaları yapılarak parmak izleri alınan göçmenler, 48 saat sonra da Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki Geri Gönderme Merkezine gönderiliyor.
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5 ay ile bir yıl arasında merkezde ağırlanan göçmenlere burada her türlü imkan sağlanıyor. Gelen göçmenlere açılan kurslarda Türkçe öğretilip, el sanatları, kuaförlük gibi meslekleri de öğretilmeye çalışılıyor.
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Göçmenlerle birlikte gelen çocuklara ise psiko-sosyal destek veriliyor. Göçmen çocuklar, kapalı ve açık alanda oluşturulan oyun merkezlerinde oyun oynayıp, boyama yaparak zaman geçiriyor. Göçmenlerin bazıları da kendileri için açılan kütüphanede kitap okuma fırsatı buluyor.
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İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, DHA'ya yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenler açısından Van'ın Türkiye'nin en yoğun ili olduğunu, giriş güzergahı olarak kullanılan Van'da, valilik ve çeşitli bakanlıklarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
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\"Van'da hem göçmenlerin ülkemize illegal yollardan girişinin engellenmesi, yakalanması, aynı zamanda da bu insanların insani şartlarda geri gönderilmesi için koordinasyon içerisinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları, valiliğin bütün birimleri ve farklı bakanlıklarla birlikte yürütmekteyiz. İllegal girişlerin önüne geçilmesi için sınıra duvar örülüyor. Buradaki amaç şu: gelen düzensiz göçmenleri engellenmesi bilinci olmakla beraber Afganistan'daki düzensiz göçün engellenmesi, oradaki hareketin önüne geçilmesidir. Göçmen kaçakçıları ile mücadelede bu insanlar bir vesileyle Türkiye'ye girmeye çalışırken, bunları kötü şartlarda barındıran, daha sonra bunlar üzerinde kazanç sağlayan bir illegal yapı var. Bu yapının çözülmesine yönelik mücadele de söz konusudur. İllegal yollarla Türkiye'ye girmeyi başaran düzensiz göçmenler ise yakalandıkları yerde ilk başta sağlık kontrolleri yapılır, daha sonra parmak izi yaparak daha önce ülkemize giriş yapıp yapmadığı ve herhangi bir suça karışıp karışmadığı kontrol edilir. Herhangi bir suçu çıkmazsa parmak izi fotoğrafları ve biyometrik verileri alınarak Ön Kabul Merkezine girişi yapılır, buradan da 48 saat içerisinde Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor. Buraya getirilen her yabancı uyruklu için idari gözetim kararı alınır. İdari gözetim kararı alınan göçmenler belli bir süre sonra ülkelerine geri gönderiliyor.\"
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Geri Gönderme Merkezinde barınan göçmenlere her türlü imkanın sağlandığını anlatan Omurca, \"Burada kalan yabancı uyruklulara 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenler ayrıca sağlık, eğitim ve sportif faaliyetlerinden de faydalanıyor. Burada kalan yabancı uyruklu insanlara, insani şartlarda muamele ediyoruz. Geçen yıl bir tekne kazası yaşandı. Bu tekne kazasında ölen göçmenler 15 gün boyunca Adli Tıp Merkezi’nde muhafaza edildi. Herhangi bir yakın akrabası olmayan düzensiz göçmenler DNA ve fotoğraf örnekleri alınarak definleri gerçekleştiriliyor. Definin ardından herhangi bir akrabası bize başvurursa biz o cenazeyi alıp uçakla ülkesine kadar gönderiyoruz. Buraya gelen düzensiz göçmenin hangi ihtiyaçları varsa biz karşılıyoruz. Merkezde Türkçe, el sanatları ve berberlik kursları da veriyoruz. Buradaki amaç, bu göçmenler ülkelerine döndüklerinde kendi hayatlarını idame ettirmeleridir\" diye konuştu.
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Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra yakalan Muhammed Mesut Rahimi (23) ise 3 aydır kaldığı merkezde her türlü ihtiyacının karşılandığını söyledi. Rahimi, \"Ülkemizde şu an savaş var. Savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçtım. Şu an geri gönderme merkezindeyiz. Allah razı olsun bize çok iyi bakıyorlar. Burada Türkçe kursuna gidiyoruz. Kitap okuyoruz, spor yapıyoruz. Sağlık sorunu olanlara da doktorlar yakından ilgileniyor. Türkçeyi buradaki kursta öğrendim. Ülkemize geri dönmek istemiyoruz, çünkü orada savaş var. Savaştan korkuyoruz.\" dedi.
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Bu arada, Türkiye sınırına yasa dışı yollarla geçen kaçak göçmenlerin yolculukları kimi zaman dramla sonuçlanıyor. Göçmen kaçakçıları tarafından getirildikleri araçlarda, tekne ile Van Gölü'nde yolculuk yaparken ya da kışın dondurucu soğuğunda sınırda donarak hayatını kaybedip, sahipleri çıkmayan göçmenler de Van'daki kimsesizler mezarlığında defnediliyor. 2019'dan bu yana 100'ün üzerinde kaçak göçmen, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Yabancı uyruklarının mezar taşları ise numaralandırılıp, nerede öldüğü yazılıyor.
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Kaçak göçmenler kaldığı geri gönderme merkezi kapılarını açtı
İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenlerin yakalanıp getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezi, kapılarını açtı. 5 ay ile 1 yıl arasında merkezde ağırlanan göçmenlere açılan kurslarda Türkçe, el sanatları, kuaförlük gibi eğitimler veriliyor. Psiko-sosyal destek verilen göçmen çocuklar ise kapalı ve açık alanda oluşturulan oyun merkezlerinde oyun oynayıp, boyama yaparak zaman geçiriyor.


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