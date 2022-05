Geri Gönderme Merkezleri kapılarını Yeni Şafak'a açtı: En hassas görev

Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra yakalan Muhammed Mesut Rahimi (23) ise 3 aydır kaldığı merkezde her türlü ihtiyacının karşılandığını söyledi. Rahimi, \"Ülkemizde şu an savaş var. Savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçtım. Şu an geri gönderme merkezindeyiz. Allah razı olsun bize çok iyi bakıyorlar. Burada Türkçe kursuna gidiyoruz. Kitap okuyoruz, spor yapıyoruz. Sağlık sorunu olanlara da doktorlar yakından ilgileniyor. Türkçeyi buradaki kursta öğrendim. Ülkemize geri dönmek istemiyoruz, çünkü orada savaş var. Savaştan korkuyoruz.\" dedi.