Ankara'da yakalanan 36 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Sınırda ciddi bir güvenlik önleminin söz konusu olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:<br><br>6. Hudut Tugayı sınırda 724 esasına göre yapmakta. Onlara takviye olarak 750 Özel Harekat polisi geldi. Bu polislerimiz 35 tim 50 araçla sınır birliğine destek veriyor. Jandarmadan da üç takviyeli, bir normal komando bölüğü bölgeye geldi. Aynı zamanda İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor. Bölgede yapılan 58'i gözetleme, 104 optik kulenin bazıları da devreye alındı. Bu kulelerin termal sisteminden de yararlanılıyor.