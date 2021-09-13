Gündem Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında göçmenlere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 251 kaçak göçmen ve iki organizatör yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de kaçak göçmenler yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Boğazı'nda yasa dışı göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, Bozcaada açıklarında düzenledikleri ilk operasyonda hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 132 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İkinci operasyonda bu kez balıkçı teknesi durduruldu. Burada da 119 kaçak göçmen ile 1 organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Polis ekipleri Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı
OYNAT 01:25
Polis ekipleri Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı
Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı. Suçta kullanılan 9 araca da el konuldu.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve onları organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Van'daki iki evde 115 kaçak Afgan yakalandı
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Van İl Emniyet Müdülüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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'260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI' Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi.
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Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.
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İHBARLARIN YÜZDE 94,47Ü DOĞRU ÇIKTI Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi.
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Van'daki iki evde 115 kaçak Afgan yakalandı
Van'da ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iki apartman dairesine saklanan 115 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda Afganları daireye saklayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
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