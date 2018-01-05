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POLİTİKA

Gezi gibi dışarıdan tahrik ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki olayların Türkiye’deki Gezi olayları gibi dışarıdan kışkırtıldığını söyledi. Gösterilerin İran’ın kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bıraksınlar da ülkeler kendi iç meselelerini kendi içerisinde dizayn etsinler” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
İran’daki gösterilerin dışarıdan provoke edildiğini belirten Cumhur- başkanı Erdoğan, yaşananları Gezi olaylarına benzetti.
İran’daki gösterilerin dışarıdan provoke edildiğini belirten Cumhur- başkanı Erdoğan, yaşananları Gezi olaylarına benzetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’daki olayların yurtdışından provoke edildiğine dikkati çekerek, benzer bir süreci yakın zaman önce Türkiye’nin de geride bıraktığını hatırlattı. Bugünkü Fransa ziyareti öncesi Fransız TF1 ve LCI kanallarına konuşan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü, Ruhani’nin demokratik bir tutum içerisinde olduğunu gözlemlediğini ve polislere halka karşı silah kullanılmaması emri verdiğini ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu İran’ın kendi iç meselesidir, halkının özgür talepleridir. Ama birilerinin dışarından kalkıp da aynen bizim Taksim’deki Gezi olaylarında yaptıkları gibi, burada da aynı şeyleri yaparlarsa ve bunlar tabi doğru değil, yani bu ülkelerin iç meselelerine karışmaktır. Bıraksınlar da ülkeler kendi iç meselelerini kendi içerisinde dizayn etsinler, o çok daha sağlıklı olur.”

ABD İLE PKK BAYRAĞI YAN YANA

Suriye’deki duruma da değinen Erdoğan bölgede ABD bayrağının terör örgütlerinin bayrağının yanında sallanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. ABD ile stratejik ortak olmalarına rağmen PKK, PYD ve YPG’nin Suriye’ye yerleştiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Kim var bunların arkasında, ABD’nin desteği var. ABD bu terör örgütlerine 3 bine yakın tır içinde silah göndermiştir, zırhlı taşıyıcı ve tank göndermiştir. Sayın Trump’a bunların hepsini söyledim. ‘Neden bu mücadeleyi terör örgütleri ile beraber sürdürüyorsunuz?’ dedim. Maalesef bir sonuca varamadık. Bugün bile ABD askerleri bu teröristlerle yan yana görünüyor, birlikte fotoğraf çektiriyorlar. ABD bayrağı terör örgütlerinin bayrağının yanında sallanıyor. Tüm bunlar kabul edilemez.”

MACRON’LA İYİ BAŞLANGIÇ

Türkiye ile AB arasındaki ilişkide Fransa’nın katkısına ve bu yöndeki tavrına dikkati çeken Erdoğan, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan umutlu olduğunu ve kendisiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. DEAŞ’taki yabancı savaşçılara da değinen Erdoğan, bunlardan 5 bin 600 kişiyi yakalayarak sınır dışı ettiklerini ve 54 binine de Türkiye’ye giriş yasağı koyduklarını anlattı. Gazeteci kisvesi altındaki bazı kişilerin de terör örgütlerine katıldıklarına dikkati çeken Erdoğan, “Mesela basın, medya diyorsunuz, bu gazeteci dediklerinizin çoğu bu terör eylemlerinin içerisine bulaşmış olanlar; yani terör eyleminin içerisine bulaşmış olan gazeteci de olsa bırakalım mı?” dedi.

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