Gözler bu maçta

İran’da bir haftayı geride bırakan sokak olaylarının akıbeti için en kritik gün bugün. İran kamuoyunda, ülke genelinde 50’den fazla noktada yapılan gösteriler konusunda ‘kritik eşik cuma namazı sonrası yaşanacak gelişmelere bağlı olarak aşılacak’ görüşü hakim. Rejim karşıtı protestolara katılma konusunda en düşük katılımın yaşandığı Türk bölgelerini ilgilendiren en önemli gelişme ise Traktörsazi ile İstiklâl futbol takımlarının bugün oynayacağı Körfez Kupası maçı. Kritik günlerin yaşandığı ülkede tüm gözler bu maça çevrildi. Sosyal medya üzerinden kışkırtmaların yapıldığı müsabakanın gergin geçmesi bekleniyor. Tebriz’deki maçın bir provokasyona sahne olabileceği ve bu nedenle büyük çaplı olayların çıkabileceği endişesi dile getiriliyor.

60 BİN KİŞİYE OYNUYOR

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Tebriz merkezli Traktörsazi Futbol Kulübü 1970 yılında kuruldu. Maçlarını taraftarların ‘kurtlar deresi’ olarak adlandırdığı ‘Yadigâr Stadında’ yapan Türk Kulübü, iç saha maçlarını 60 bin kişilik seyirci topluluğu önünde oynuyor. İran birinci liginin 10. sırasında bulunan Traktörsazi ve ligin 5. sırasındaki Tahran merkezli İstiklâl futbol takımlarının maçlarının ülke genelinde yaşanan hadiselere paralel olarak bazı tahriklere maruz kalabileceği konuşuluyor. Yeni Şafak’ın konuştuğu bölge kaynakları, bazı grupların Traktörsazi takımı üzerinden Türklere küfrettiğini, maç günü stadyum içi ve maç sonrasında Tebriz geneline yönelik belirli çevrelerin kışkırtma ve tahrik girişimlerinde bulunacağı bilgisini veriyor.

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Taraftarı ateşli

İran’da 2005-2007 arası iki sezon boyunca Pas ve Persepolis takımlarını çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, kritik maç öncesi Yeni Şafak’a açıklamada bulundu. Traktörsazi’nin heyecanlı bir taraftar grubuna sahip ve Türk kimliğiyle bilinen bir futbol takımı olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Benim görev yaptığım yıllarda Traktörsazi ikinci ligde oynuyordu ancak lig harici birkaç kupa maçında karşılaştık. İran’da çok rahat bir dönem geçirdim, ancak orada yaşamanın belirli zorlukları olduğunu da söylemeden geçemem. İran milliyetçi değil milli bir toplum. Son sokak olaylarının rejim değiştirme gücü yok. İran’da güçlü bir tarih ve kayda değer bir kültür derinliği var” dedi. İran’ın yönetiminde büyük etkisi olan Velayet-i Fakih (Ayetullah) makamının bazı konularda insanların hayatlarını zorlaştıran müdahalelerde bulunduğuna dikkat çeken Denizli, “Ancak benim gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla sistem kendi içerisinde dönüşüyordu” ifadelerini kullandı.

O takımdan teklif geldi

Teknik direktör Mustafa Denizli, nüfusunun tamamı Türklerden oluşan Tebriz merkezli Traktörsazi’yi çalıştırması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı. “Traktörsazi takımından hocalık teklifi aldım ve ülkede yaşanan olumsuz hadiselerin de geçici olduğunu düşünüyorum” diyen Denizli, İranlıların dış müdahale olmaksızın kendi geleceklerini şekillendireceğini kaydetti.