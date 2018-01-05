DünyaGözler bu maçta
ORTADOĞU

Gözler bu maçta

Tebriz’in Traktörsazi takımıyla Tahran’ın İstiklâl takımı bugün kritik bir maça çıkıyor. Müsabakada, şimdiye dek rejime karşı sokağa çıkmayan Türkleri kışkırtma amaçlı provokasyon yapılacağı endişesi hakim.

Yılmaz BilgenYeni Şafak
Traktörsazi ve Tahran merkezli İstiklâl futbol takımlarının maçlarının ülke genelinde yaşanan hadiselere paralel olarak bazı tahriklere maruz kalabileceği konuşuluyor.
Traktörsazi ve Tahran merkezli İstiklâl futbol takımlarının maçlarının ülke genelinde yaşanan hadiselere paralel olarak bazı tahriklere maruz kalabileceği konuşuluyor.

İran’da bir haftayı geride bırakan sokak olaylarının akıbeti için en kritik gün bugün. İran kamuoyunda, ülke genelinde 50’den fazla noktada yapılan gösteriler konusunda ‘kritik eşik cuma namazı sonrası yaşanacak gelişmelere bağlı olarak aşılacak’ görüşü hakim. Rejim karşıtı protestolara katılma konusunda en düşük katılımın yaşandığı Türk bölgelerini ilgilendiren en önemli gelişme ise Traktörsazi ile İstiklâl futbol takımlarının bugün oynayacağı Körfez Kupası maçı. Kritik günlerin yaşandığı ülkede tüm gözler bu maça çevrildi. Sosyal medya üzerinden kışkırtmaların yapıldığı müsabakanın gergin geçmesi bekleniyor. Tebriz’deki maçın bir provokasyona sahne olabileceği ve bu nedenle büyük çaplı olayların çıkabileceği endişesi dile getiriliyor.

60 BİN KİŞİYE OYNUYOR

Tebriz merkezli Traktörsazi Futbol Kulübü 1970 yılında kuruldu. Maçlarını taraftarların ‘kurtlar deresi’ olarak adlandırdığı ‘Yadigâr Stadında’ yapan Türk Kulübü, iç saha maçlarını 60 bin kişilik seyirci topluluğu önünde oynuyor. İran birinci liginin 10. sırasında bulunan Traktörsazi ve ligin 5. sırasındaki Tahran merkezli İstiklâl futbol takımlarının maçlarının ülke genelinde yaşanan hadiselere paralel olarak bazı tahriklere maruz kalabileceği konuşuluyor. Yeni Şafak’ın konuştuğu bölge kaynakları, bazı grupların Traktörsazi takımı üzerinden Türklere küfrettiğini, maç günü stadyum içi ve maç sonrasında Tebriz geneline yönelik belirli çevrelerin kışkırtma ve tahrik girişimlerinde bulunacağı bilgisini veriyor.

Taraftarı ateşli

İran’da 2005-2007 arası iki sezon boyunca Pas ve Persepolis takımlarını çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, kritik maç öncesi Yeni Şafak’a açıklamada bulundu. Traktörsazi’nin heyecanlı bir taraftar grubuna sahip ve Türk kimliğiyle bilinen bir futbol takımı olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Benim görev yaptığım yıllarda Traktörsazi ikinci ligde oynuyordu ancak lig harici birkaç kupa maçında karşılaştık. İran’da çok rahat bir dönem geçirdim, ancak orada yaşamanın belirli zorlukları olduğunu da söylemeden geçemem. İran milliyetçi değil milli bir toplum. Son sokak olaylarının rejim değiştirme gücü yok. İran’da güçlü bir tarih ve kayda değer bir kültür derinliği var” dedi. İran’ın yönetiminde büyük etkisi olan Velayet-i Fakih (Ayetullah) makamının bazı konularda insanların hayatlarını zorlaştıran müdahalelerde bulunduğuna dikkat çeken Denizli, “Ancak benim gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla sistem kendi içerisinde dönüşüyordu” ifadelerini kullandı.

O takımdan teklif geldi

Teknik direktör Mustafa Denizli, nüfusunun tamamı Türklerden oluşan Tebriz merkezli Traktörsazi’yi çalıştırması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı. “Traktörsazi takımından hocalık teklifi aldım ve ülkede yaşanan olumsuz hadiselerin de geçici olduğunu düşünüyorum” diyen Denizli, İranlıların dış müdahale olmaksızın kendi geleceklerini şekillendireceğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak sokuyor" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


KAPAT

YUKARI