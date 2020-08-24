Giresun haberleri: MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı. Giresun’da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 18:09 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 18:18 AA