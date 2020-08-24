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Gündem MSB, Giresundaki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
GİRESUN

Giresun haberleri: MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı. Giresun’da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Sel şehidi Uzman Çavuş Çıtır, son yolculuğa uğurlandı.
Sel şehidi Uzman Çavuş Çıtır, son yolculuğa uğurlandı.

Giresun’da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle ikisi asker 8 kişi hayatını kaybetti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP'lilerin Giresun'da eşi kaybolan acılı kadın üzerinden yaptığı algı ellerinde patladı
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CHP'lilerin Giresun'da eşi kaybolan acılı kadın üzerinden yaptığı algı ellerinde patladı
CHP'li Engin Özkoç'un Giresun'da eşi kaybolan Zeynep hanımın üzerinden yaptığı algı elinde patladı. Özkoç, sosyal medya üzerinden 'Kepçe üzerinde poz verenler nerede?' diyerek eleştirdiği bakanlardan Murat Kurum'un Zeynep hanımı ziyaret ederek kendisine ev kiralayıp yerleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca bölgeye ilk gidenlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Zeynep hanımı teselli ederek arama çalışmaları sırasında destek olmuştu.

Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel bölgelerine giderek incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel bölgelerine giderek incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da etkili olan sel sonrası arama yapılan toplam kayıp sayısını 9, vefat sayısını ise 7 olarak açıkladı.
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