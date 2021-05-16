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3. SAYFA GİRESUN

Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü kardeşini ve 2 polisi yaraladı

Giresun’un Bulancak ilçesinde Turgut Alkan (36), annesi Şükriye Alkan’ı boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı. Polisin vurduğu Turgut Alkan da hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Giresunda baltalı dehşet: Annesini öldürdü kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan (36), henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan’ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan’ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polise de saldırdı

Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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