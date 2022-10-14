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GİRESUN

Giresun'da yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü olayı anlattı: Unutamayacağım bir komedi

Giresun'da yolun karşısına geçen yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü Levent Erener yaşadıklarını anlattı. Erener "Karşıdan karşıya geçiyor zannettim, 'geç' işareti yaptım. Ama adamın kafası ne demişse kaputun üstüne yaslandı. Ben de rahatsızlandı zannettim, kalbi, sarası var diye. Unutamayacağım bir komedi" dedi.

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Haber Merkezi AA
Giresunda yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü olayı anlattı: Unutamayacağım bir komedi
Giresun

Levent Erener, AA muhabirine, olayın Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde dün akşam saatlerinde evine giderken yaşandığını söyledi.

Karşıdan karşıya geçtiğini zannettiği yayaya eliyle "geç" işareti yaptığını belirten Erener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama adamın kafası ne demişse kaputun üstüne yaslandı. Ben de rahatsızlandı zannettim, hani kalbi, sarası var diye. Düşünce, aşağı inince alkollü olduğunu anladım. Zaten polis memurları da beni gönderdiler, kendileri ambulans çağırdılar. Komedi yani Türkiye'nin acı bir komedisi."

"Alkol kokusunu alınca anladım"

Erener, olay karşısında şaşırdığını dile getirerek, "Arabanın içinden korna çaldım da senaryo farklı çıktı. Rahatsızlığı var zannettim de alkol kokusunu alınca anladım neyin ne olduğunu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki videoları sabah gördüğünü kaydeden Erener, "Şaşırdım. Hani bu kadar küçük bir olayın bu kadar Türkiye çapında yankı bulacağını hiç hesaba katmadım." dedi.

"Unutamayacağım bir komedi"

Levent Erener, olaya ilişkin "Unutamayacağım bir komedi." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun'da 72 yaşındaki F.D'nin yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atması kameraya yansımıştı.

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