Gündem Giresunda şaşkına çeviren olay Duran otomobile çarpıp kendisini yere attı
GİRESUN

Giresun'da şaşkına çeviren olay: Duran otomobile çarpıp kendisini yere attı

Giresun'da yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaya kameraya yansıdı. Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Giresunda şaşkına çeviren olay: Duran otomobile çarpıp kendisini yere attı
Yaşlı adamın yerde yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde seyir halindeki otomobil, 72 yaşındaki F.D'nin yolun karşısına geçtiği sırada durdu. Duran araca çarpıp bir süre üzerine yaslanan F.D, daha sonra kendisini yere attı.

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OYNAT 00:30
Giresun'da güldüren kaza: Duran otomobilin önüne atlayıp kendini yere bıraktı
Giresun'da objektiflere yansıyan ilginç kaza anı sosyal medyada gündem oldu. Duran otomobilin önüne atladıktan sonra kendisini yere bırakan adamın o anları anbean kameralara yansıdı.

Yaşlı adamın yerde yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulansta muayene edilen ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen F.D, kendi isteği üzerine sağlık kuruluşuna nakledilmedi.

Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Yaşlı adamın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi gördü.

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