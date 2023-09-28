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Girişimci projeleri TEKNOFEST İzmir'de yarışıyor: Dereceye girenlere 10 milyon liralık destek

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir'de, 104 yerli ve yabancı katılımcı, 3 gün boyunca girişim ürünlerini jüri karşısında sergileyecek. T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, dereceye girenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlandığını dile getirerek "Burada dereceye girecek girişimleri Take Off İstanbul'da ağırlayacağız ve onları doğrudan yatırımcılarla işbirliği yapabilecekleri potansiyel kurumsal firmalarla buluşturuyor olacağız" dedi.

11:38 . 28/09/2023 Perşembe
AA
TEKNOFEST İzmir'de 104 girişimci dereceye girmek için yarışıyor.

TEKNOFEST İzmir'de 104 girişimci dereceye girmek için yarışıyor.

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, TEKNOFEST başladığından bu yana geliştirilen projelerin ticarileşmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini, Ankara'nın ardından İzmir'deki TEKNOFEST'in de farklı konularda 104 girişimcinin katıldığı yarışmaya ev sahipliği yaptığını belirtti.


T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar, TEKNOFEST'in İzmir'de ilk kez düzenlenmesine rağmen katılımın çok coşkulu olduğunu ve vatandaşların organizasyonu sahiplendiğini söyledi.



TEKNOFEST'in düzenlenmeye başlamasından bu yana projelerin girişime dönüşerek ticarileşmesi için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nitekim bu sene ilk defa TEKNOFEST Ankara'da girişim yarışması formatı düzenledik. 2018'den beri geliştirilen projelerin bir girişim olarak başvurmasını ve sahnede girişim sunumlarını yapmalarını bekledik. Ankara'da 260 girişime ev sahipliği yaptık. Orada 45 girişim dereceye girerek ödüllerini aldı"

İrem Bayraktar, TEKNOFEST İzmir'de 104 yerli ve yabancı katılımcının, 3 gün boyunca sağlık teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, engelsiz yaşam, turizm ve oyun teknolojileri girişimleri ürünlerini jüri karşısında sergileyeceğini belirtti.

Dereceye girenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek

Yarışmada dereceye giren girişimcilere 10 milyon liraya yakın nakdi destek sağlandığını dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar hibe şeklinde. Girişimlere can suyu olsun. Prototiplerini geliştirsinler. Biraz bu açıdan maddi destek sağlıyoruz ama şuna da değinmek istiyorum, aslında işin girişim ayağı, uluslararası girişim zirvemiz 5 ve 6 Aralık'ta İstanbul Lütfü Kırdar'da düzenleyeceğimiz Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi. Bu zirveyi de 2018'den beri TEKNOFEST ile düzenliyoruz. Burada dereceye girecek girişimleri Take Off İstanbul'da ağırlayacağız ve onları doğrudan yatırımcılarla işbirliği yapabilecekleri potansiyel kurumsal firmalarla buluşturuyor olacağız."

#TEKNOFEST
#İzmir
#Girişimcilik
#teknoloji
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