Girişimci projeleri TEKNOFEST İzmir'de yarışıyor: Dereceye girenlere 10 milyon liralık destek

"Bunlar hibe şeklinde. Girişimlere can suyu olsun. Prototiplerini geliştirsinler. Biraz bu açıdan maddi destek sağlıyoruz ama şuna da değinmek istiyorum, aslında işin girişim ayağı, uluslararası girişim zirvemiz 5 ve 6 Aralık'ta İstanbul Lütfü Kırdar'da düzenleyeceğimiz Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi. Bu zirveyi de 2018'den beri TEKNOFEST ile düzenliyoruz. Burada dereceye girecek girişimleri Take Off İstanbul'da ağırlayacağız ve onları doğrudan yatırımcılarla işbirliği yapabilecekleri potansiyel kurumsal firmalarla buluşturuyor olacağız."