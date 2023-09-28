Girişimci projeleri TEKNOFEST İzmir'de yarışıyor: Dereceye girenlere 10 milyon liralık destek

TEKNOFEST İzmir'de 104 girişimci dereceye girmek için yarışıyor.
T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, TEKNOFEST başladığından bu yana geliştirilen projelerin ticarileşmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini, Ankara'nın ardından İzmir'deki TEKNOFEST'in de farklı konularda 104 girişimcinin katıldığı yarışmaya ev sahipliği yaptığını belirtti.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar, TEKNOFEST'in İzmir'de ilk kez düzenlenmesine rağmen katılımın çok coşkulu olduğunu ve vatandaşların organizasyonu sahiplendiğini söyledi.
TEKNOFEST'in düzenlenmeye başlamasından bu yana projelerin girişime dönüşerek ticarileşmesi için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
İrem Bayraktar, TEKNOFEST İzmir'de 104 yerli ve yabancı katılımcının, 3 gün boyunca sağlık teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, engelsiz yaşam, turizm ve oyun teknolojileri girişimleri ürünlerini jüri karşısında sergileyeceğini belirtti.
Dereceye girenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek
Yarışmada dereceye giren girişimcilere 10 milyon liraya yakın nakdi destek sağlandığını dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: