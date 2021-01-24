Gündem Gökçeada ve Bozcaadaya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi. Lodos fırtınasının, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İptal edilen seferler şöyle...

Haber Merkezi DHA
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Meteoroloji Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 50 ile 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Lodos fırtınasının, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Hangi seferler iptal edildi?


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından yapılan açıklamada; yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 15.00'deki feribot seferleri iptal edildi.


Geyikli- Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 11.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 14.00 seferler yapılmayacak. Bu hattaki planlı diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı gün içinde netlik kazanacak.

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