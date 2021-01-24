​Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı.

Meteoroloji yetkilileri, Marmara için hava durumu raporunu yayınlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı. Meteroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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Kar yağışı bekleniyor

Öte yandan, hafta sonuna güneşli bir havayla giren İstanbul’da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, beklenen kar yağışı ile ilgili “Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak” dedi.