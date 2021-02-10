Gündem Gökçeada ve Bozcaadaya yarınki feribot seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale Boğazı
Çanakkale Boğazı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu
HAYAT
Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu

Gemi karaya oturdu: Zeytinburnu'daki geminin bekleyişi sürüyor
FOTOĞRAF 5
Title
Zeytinburnu açıklarında hacizden dolayı demirli olan gemi, dün öğle saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle içerisinde bulunan 2 personel ile birlikte karaya oturmuştu.
Title
Comoros bayraklı ‘Streamlıne’ isimli 108 metrelik genel kargo gemisinin karaya oturduğunu Azerbaycan uyruklu Gemi kaptanı İlham Hüseyinov (53), Kıyı Emniyetine bildirmişti.
Title
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Kaptan Hüseyinov ile Nurlon Glinjov isimli personeli Kıyı Emniyetinin varagele isimli sistemi ile kurtarmıştı.
Title
İçerisinde mahsur kalan personellerin kurtarıldığı geminin bekleyişi ise sürüyor.
Title
Halatlarla kayalara bağlanan geminin hava şartlarının düzelmesinin ardından kaldırılması bekleniyor.
Gemi karaya oturdu: Zeytinburnu'daki geminin bekleyişi sürüyor
Zeytinburnu açıklarında demirli olan ve şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan Comoros bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor.


Abone Ol Google News
Araca binenler hasta oluyor

'Araca binenler hasta oluyor'

100 bin TL verdiler satmadı.
Uzaya çıkan hedefler

Uzaya çıkan hedefler

Türkiye, uzayda başarılara imza atacak.
AK Partili Turandan CHPlilere tepki: Sizi Aya götürelim en büyük heykelin açılışını yapın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde flaş mesajlar.

Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.