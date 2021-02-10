Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi 10 Şubat 2021, 15:48 Son Güncelleme: 10 Şubat 2021, 15:59 DHA