Hayat Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi Zeytinburnunda karaya oturdu
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Zeytinburnu'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu

Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi. Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.

Haber Merkezi DHA
Gemi, İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle karaya oturdu.
Gemi, İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamline isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.

Kargo gemisi rüzgar nedeniyle sürüklendi.

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