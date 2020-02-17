Gündem Göksudan İmamoğluna eşkiya tepkisi Basit bir limana sığındı
POLİTİKA

​Göksu'dan İmamoğlu'na 'eşkiya' tepkisi: Basit bir limana sığındı

Göksu'dan İmamoğlu'na 'eşkiya' tepkisi: Basit bir limana sığındı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyelerine 'eşkiya' benzetmesi yapmasına tepki gösterdi. Göksu, "İBB Başkanı; İstanbul’a hizmet etmek yerine,ne yazık ki İstanbulluların seçtiği meclis üyelerimize eşkiya diyerek bu limana demir atmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Tevfik Göksu
Mehmet Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyelerine yönelik yaptığı 'eşkiya' benzetmesine, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Göksu, yaptığı açıklamada, "Küfür ve hakaret aciz kimselerin sığındığı basit bir limandır" diyerek, "İBB Başkanı; İstanbul’a hizmet etmek yerine,ne yazık ki İstanbulluların seçtiği meclis üyelerimize eşkiya diyerek bu limana demir atmıştır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisinde küfür ettiği anlar: Mikrofonu kapattı ama kamera kayıttaydı
OYNAT 00:00
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisinde küfür ettiği anlar: Mikrofonu kapattı ama kamera kayıttaydı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksü İBB Meclisi'nde AK Parti belediyelerinin yaptıklarını sıralayarak İmamoğlu'na, ''peki siz ne yaptınız sorusunu sorması üzerine'' yine AK Parti saflarından Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun ''kayak yaptılar'' demesi meclis üyelerini güldürdü. Bu olay üzerine kendini kaybeden İmamoğlu, Aşıkkutlu'ya küfür etti. Küfür edildiğini öğrenen AK Parti üyeleri meclisi terk etmek isteyince İmamoğlu özür dilemek zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nde AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği anlar, İBBTV tarafından anbean kaydedildi.


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