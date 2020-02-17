​Göksu'dan İmamoğlu'na 'eşkiya' tepkisi: Basit bir limana sığındı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyelerine yönelik yaptığı 'eşkiya' benzetmesine, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Göksu, yaptığı açıklamada, "Küfür ve hakaret aciz kimselerin sığındığı basit bir limandır" diyerek, "İBB Başkanı; İstanbul’a hizmet etmek yerine,ne yazık ki İstanbulluların seçtiği meclis üyelerimize eşkiya diyerek bu limana demir atmıştır" ifadelerini kullandı.

KÜFÜR ve HAKARET aciz kimselerin sığındığı BASİT bir limandır...



İBB Başkanı; İstanbul’a hizmet etmek yerine,ne yazık ki İstanbulluların seçtiği meclis üyelerimize EŞKİYA diyerek bu limana demir atmıştır. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 17, 2020