Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bizzat yerinde denetim yapıyor.

Sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şu ifadeleri kullandı;

“Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevde. Bu süreçte kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakârlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda çalışanlara ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Kimseyi ekmeksiz ve susuz bırakmayacağız.

Belediyemiz, ekmek dağıtımlarını ve erzak dağıtımlarına devam ediyor.

Yeni açılan 250 Yataklı Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık görevlilerine Gölbaşı Belediyesi tarafından sabahları sıcak çorba ikram ediliyor.

İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor.

Ekmek dağıtımlarımız devam ediyor.

Sokak hayvanlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Onların da besin ihtiyacını karşılıyoruz.

Evde kalmaya devam edin biz sizler için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:50 Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: Yanınızda olmaya devam edeceğiz Koronavirüs ile mücadelede iki günlük sokağa çıkma yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gölbaşı Belediyesi bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevini aksatmadan sürdürüyor. Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bizzat yerinde denetim yapıyor. BiP'te paylaş

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