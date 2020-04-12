Gündem Park ve bahçelerde yıllık bakım ve onarım çalışması
ANKARA

Park ve bahçelerde yıllık bakım ve onarım çalışması

Dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüse karşı her gün hız kesmeden dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi ekipleri, diğer yandan sorumluluk sahası içindeki çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekipler ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştirilirken, parklar da bakım onarım çalışması başlattı.
Ekipler ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştirilirken, parklar da bakım onarım çalışması başlattı.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Gölbaşı Belediyesi tarafından parklarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, mevsimsel budama çalışması da başlatıldı.

  • Gölbaşı’nı daha yeşil bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, geride bıraktığımız kış mevsiminin ardından kurumuş ve kötü bir görüntü oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Ekipler ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştirilirken, parklar da bakım onarım çalışması başlattı.

Koronavirüsle ilgili dezenfekte çalışmalarının yanı sıra belediye hizmetlerinin de aksatmadan yürütüldüğünü söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri var. Şartlarımız ne olursa olsun onların bu beklentilerini elbette cevapsız bırakamayız. Ekiplerimizin bir bölümü koronavirüse karşı gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarını sürdürürken, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz de ilçemizin yeşil alanlarının bakımlarını yapıyor” dedi.

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