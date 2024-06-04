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ALES/2 başvuruları başladı! 2024 ALES/2 başvuru ücreti ne kadar? Başvurular nasıl yapılacak?

Bu yılın ikincisi gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ekranı erişime açıldı. Bahar döneminde yüksek lisans ve doktora adayları tarafından araştırılan ALES/2 başvuru ve sınav tarihlerini haberimizde derledik. Öte yandan ALES/2 başvuru ücreti de belli oldu. İşte 2024 ALES/2 başvuru ve sonuç tarihiyle ilgili ayrıntılar...

08:54 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
ALES
ALES

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti 490 TL olduğu açıklandı.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

ALES /2 BAŞVURU TARİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Bugün(3 Haziran) başlayan ALES/2 başvuruları, 12 Haziran'da sona erecek.

ALES 2 NE ZAMAN?

ALES/2 oturumu 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



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