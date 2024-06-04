EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci ile ilgili detaylar merak kazandı. EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, 2024 EKPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. ÖSYM tarafından kılavuz yayınlandıktan sonra EKPSS tercih süreci başlayacak. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek Peki EKPSS taban puanları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? İşte detaylı bilgiler...