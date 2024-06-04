Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 490 TL olduğu açıklandı.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
ALES /2 BAŞVURU TARİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
Bugün(3 Haziran) başlayan ALES/2 başvuruları, 12 Haziran'da sona erecek.
ALES 2 NE ZAMAN?
ALES/2 oturumu 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.