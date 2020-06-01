Gölbaşı Belediyesi çiftçisini unutmuyor

Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği destekleri ile Gölbaşı Belediyesi önünde kurulacak olan stantta gün boyu sütleri vatandaş ile buluşturacak olan Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara Gölbaşı yerel üreticilerinin ürettiği 1 litrelik bin adet süt dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtım esnasında hazır bulunacak olan Gölbaşı’nda üretim yapan çiftçiler, doğrudan ürünlerini halkla buluşturmuş olacak. Doğal sütün önemini anlatacak olan çiftçi ile bir araya gelen vatandaşlar ise süt siparişlerini doğrudan çiftçiye iletmiş olacak. Saman balyalarının görsel şölen sunacağı, maskotların eşlik edeceği günde, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çiftçinin yanında olacak. Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Tarım İlçe Müdürü Yavuz Ekici ve Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz’ın da katılacağı süt şöleni gün boyu devam edecek.

Çiftçimizin yanındayız

Belediye olarak üretim yapan çiftçinin her zaman destekçisi olduklarına vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Vatandaşımız ve çocuklarımız doğal süt ile buluşsun ve sağlıkları için süt içsin. Gölbaşılı vatandaşlarımızı belediyemizin önüne sütlerini almak için bekliyoruz. Biz güğümlerimizi belediye önüne indirdik. Sizlerde 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde bizleri ve çiftçimizi yalnız bırakmayın” dedi.