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TRABZON

Gömdükleri uyuşturucuyu almaya geldiklerinde yakalandılar

Trabzon’un Maçka ilçesinde araziye gömdükleri uyuşturucu maddeleri almaya gelen şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Gömdükleri uyuşturucuyu almaya geldiklerinde yakalandılar
Gömdükleri uyuşturucuyu alırken yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince, Maçka ilçesindeki Coşandere mahallesinde araziye uyuşturucu madde gömüldüğü tespit edildi.

Uyuşturucu maddelerin tespiti için saha çalışma başlatan jandarma ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu uyuşturucu maddeleri saklandığı yerden almaya gelen M.Ş. (41), E.E. (36) ve O.T. (24) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik timlerince yapılan aramada 256 gram kubar esrar, 52 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu, iki adet hassas terazi, iki adet uyarıcı hap, iki adet tabanca, bir adet av tüfeği, 49 adet çeşitle çapta fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
FOTOĞRAF 8
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Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
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Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi.
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Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü
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Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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