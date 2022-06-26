Gündem Görenleri duygulandıran olay Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim yanmadı
BALIKESİR

Görenleri duygulandıran olay: Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim yanmadı

1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’in evinde çıkan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen evde bulunan Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması vatandaşları duygulandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Görenleri duygulandıran olay: Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim yanmadı
Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim yanmadı

Balıkesir’de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Balya’nın Orhanlar Mahallesi’nde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni araştırılan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesi ile çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Üstçavuş Tevfik Özdemir
Üstçavuş Tevfik Özdemir

1996 yılında şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’in evinde çıkan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen evde bulunan Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması vatandaşları duygulandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı Orhanlar kırsal mahallesine giderek ev sahibi Esat Özdemir ile görüştü. Yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, evin yıkılarak sil baştan yapılması talimatını verdi. Başkan Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yangın sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.

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