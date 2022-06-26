Ekonomi Türkiyeden tarihi adım STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'den tarihi adım: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
STM500 nedir? STM500 denizaltısı için üretime ne zaman başlanacak?
Foto: DHA.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' mesajıyla Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak" dedi.

Yerli ve milli STM500 denizaltısının üretim faaliyetleri başladı
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Yerli ve milli STM500 denizaltısının üretim faaliyetleri başladı
STM tarafından geliştirilen STM500 Denizaltısı için üretim faaliyetleri başladı. Milli imkanlarla geliştirilen STM500 Denizaltısı, Türkiye için bir ilk niteliği taşıyor.

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk denizaltısı olan STM500 Küçük Boyutlu Denizaltı'nın üretim faaliyetlerine başlanıldı. STM500, Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlanan ve üretimine başlanılan ilk denizaltısı oldu.


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