Gösteri başlıyor

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. 17-22 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor.

17 BİN TAKIM 50 BİN YARIŞMACI

Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek.

İHA’LAR YARIŞACAK

Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak. Sabit kanat kategorisinde 345, döner kanat kategorisinde 158 takımın başvurduğu yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi olacak. Uçan Araba Tasarım Yarışması’na serbest kategoriden 311, ileri kategoriden 160 başvuru alındı. Bu kategorilerde 10’ar takım finalde mücadele edecek. Yarışma sonrası toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

ROKETLER TUZ GÖLÜ’NDEN FIRLATILDI

Geçen sene 157 takımın başvurduğu Roket Yarışması’na bu yıl 571 takım katıldı. Alçak ve yüksek kategorilerde ön elemeyi geçen 79 takım Tuz Gölü’nde gerçekleşen finalde ter döktü. Dereceye girenlere toplamda 240 bin lira ödül TEKNOFEST’te takdim edilecek. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yapılacak. İleri ve temel kategoride düzenlenecek yarışmada 150 bin liralık ödül dağıtılacak. TÜBİTAK İHA Yarışması finaline 117 takım katılacak. Yarışmada ilk 3’e girenlerle mansiyon ve yerli yazılım ödülü alanlar toplamda 175 bin liranın sahibi olacak.

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İLK ÜÇE GİRENLERE ÖDÜL

Otonom araç teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’na başvuru yapan 133 takımdan 22’si finalde yarışacak. Dereceye giren ilk 3 takıma toplam 160 bin lira ödül verilecek. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup’a 500 başvuru alındı. Finalinde yaklaşık 40 ülkeden 64 pilotun yer alacağı yarışma sonrası ilk 3’e girenlere toplam 60 bin lira ödül dağıtılacak.

SOLOTÜRK selamı

Solotürk gösterisi

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen SOLOTÜRK’ün İzmir Körfezi üzerindeki gösterisi, kokpit içi kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, SOLOTÜRK’ün İzmir Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları, flare ve duman atması ile ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu’nu dolduran vatandaşlar ile Doğan’ın vatandaşları selamlaması yer alıyor.

Ziyaretçi rekoru

TEKNOFEST’te düzenleyici kuruluşlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve ilgili bakanlıkların yanı sıra 21 kurum, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 21 sponsor yer alıyor. Anadolu Ajansı da organizasyonun medya paydaşları arasında bulunuyor. Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen TEKNOFEST, 2018’de ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi görmüştü. Teknoloji yarışmalarına geçen yıl toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılmış, toplam ziyaretçi sayısı da 500 bini aşmıştı.

SU-35 TEKNOFEST için geldi SU-35’in yanında Rus hava akrobasi ekibi Russian Kinghts’nın da festivalde bir gösteri yapacak. TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-35 tipi savaş uçağı dün antrenman uçuşu yaptı. Sukhoi firması tarafından üretilen SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Savaş uçağı festivalin başlamasıyla birlikte gösteri uçuşları yapacak. SU-35’in yanında Rus hava akrobasi ekibi Russian Kinghts’nın da festivalde bir gösteri yapması planlanıyor. TEKNOFES’te Rusların yeni yolcu uçağı MC-21 ile bölgesel yolcu uçağı Sukhoi Superjet ile yangın söndürme uçağı Beriev Be-200’ün de katılması bekleniyor.

Bakandan özel uçuş Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4’üncüsü düzenlenen “Sivrihisar Hava Gösteri 2019” etkinliğinde pilotluğunu Lee Proudfoot’un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı. Pakdemirli, etkinliği yürüten Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, 2 gün sürecek programda gösteri yapacak uçakları beraberindeki heyetle inceledi. Pilot babası merhum Ekrem Pakdemirli gibi kendisinin de pilot lisansı olan Bakan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda teklif edilen uçakla 15 dakika boyunca gökyüzünde kaldı. REKLAM