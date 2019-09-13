Gündem İstanbulda 39 ilçede asayiş uygulaması
İSTANBUL

İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi AA
Polis kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor
Polis kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-16" uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

  • Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek veriyor.

Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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