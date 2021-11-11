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İSTANBUL

Haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler: İki katını verdiler

Arnavutköy’de bir kuruyemiş dükkanında gelen dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının ardından dükkana tekrar gelen dolandırıcılar, kasiyere pişman olduklarını belirtip çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi.

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Haber Merkezi İHA
Haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler: İki katını verdiler
Haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir kuruyemiş dükkanın da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan içerisine giren 3 dolandırıcı tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayıp kafasının karışmasını sağlayarak 800 TL para çaldı. Yaşanan olay ise haberlere yansıyınca, geri adım atan dolandırıcılar aynı dükkana gelerek pişman olduklarını söyleyip, paranın iki katını bıraktı. Parayı bırakan şahıslar, kuruyemişçiden şikayetçi olmamalarını rica etti.
“Ben korktum, onlar paranın iki katını verip helallik istediler”


Yaşadıklarını anlatan işyeri kasiyeri Ebru Fındık, “Ben dükkanda çalıştığım esnada 3 kişi gelip bu işlemi yapmışlardı. Dün yine geldiler onları görünce ilk başta korktum ama çaldıkları paranın iki katını vererek benden helallik istediler. Gerçekten şoke oldum ne yapacağımı bilemedim ve daha sonradan gittiler” dedi.


“Hakkımı helal etmiyorum, onlara inanmıyorum”

Yaşananlarla alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, “Bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlardı. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü adamların işi bildiği belli. Dükkanımız işlek bir dükkan problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Dükkana gelip kasiyerden özür dilemişler paranın iki katını verip gitmişler. Kasiyer arkadaşlara müşterileri tek tek almalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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