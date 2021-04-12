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Gündem Otomobil satmak isteyenleri bir milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da otomobil satmak isteyenleri bir milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Otomobil satmak isteyenleri bir milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden otomobillerini satmak isteyen 8 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda otomobil satmak isteyenleri bir milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda 18 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre, 18 şüpheli, ilk olarak sosyal medya üzerinden otomobillerini satmak isteyenlerle irtibat kurdu. Günlük olarak kiraladıkları ofislerde satıcılarla buluşan şüpheliler, satıcıya güven verdikten sonra notere giderek araç satışını tamamladı. Sonrasında bankada teknik bir problem yaşandığını belirterek çeşitli bahaneler ile ortadan kayboldular. Yaşanan dolandırıcılık olaylarının son mağduru A.B (31), araç satışından sonra şüphelilerin ortadan kaybolması üzerine dolandırıldığını anladı. A.B., en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin bu yöntem ile 8 kişinin otomobillerini alarak toplamda 1 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda 18 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti. İstanbul genelinde 20 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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