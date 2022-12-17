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İSTANBUL

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş cezaevine gönderildi

Türkiye'ye iade edilen Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Bulgaristan Filibe Temyiz Mahkemesinin kararıyla Türkiye'ye iade edilen Mustafa Levent Göktaş, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği içerisinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi Binasına götürülen Göktaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı.

Hablemitoğlu suikastının sanıklarından Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
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Hablemitoğlu suikastının sanıklarından Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, uçakla İstanbul'a getirildi.

Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Göktaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmek" ve "örgüt kurmak'' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

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