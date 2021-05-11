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Gündem Haciz sırasında avukatın yanağını ısırdı O sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası
BURSA

Haciz sırasında avukatın yanağını ısırdı: O sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası

Bursa’da haciz işlemi sırasında Avukat Cüneyt Bülent Şeker’i yanağından ısırdığı gerekçesiyle yargılanan Ömer Konuk 2,5 yıl, bıçakla yetkilileri tehdit eden annesi Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Haciz sırasında avukatın yanağını ısırdı: O sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası
Avukat Cüneyt Bülent Şeker

Olay, 27 Temmuz 2018’de Orhaneli’nin kırsal Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker, haciz işlemi için Ömer Konuk’un evine gitti.

Haciz memurlarını gören Ömer Konuk ve annesi Sevim Konuk, yetkililere direndi. Çıkan arbede sırasında Ömer Konuk, Şeker’i yanağından ısırdı. Sevim Konuk ise yetkilileri bıçakla tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından Ömer Konuk ve annesi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haklarında Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama, yargı görevi yapan kişilere görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme’ suçlarından dava açılan Ömer ve Sevim Konuk'un yargılanmasına devam edildi.

  • Duruşmaya Cüneyt Bülent Şeker, Ömer ve Sevim Konuk ile taraf avukatları katıldı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, Ömer Konuk’a kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sevim Konuk ise ‘yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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