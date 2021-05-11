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Hayat Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı 25 haneye dağıtım yapan şahıs yurda gönderildi
AKTÜEL TÜRKİYE

Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı: 25 haneye dağıtım yapan şahıs yurda gönderildi

Koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs, lavaş siparişlerini dağıtıma çıktı. 25 noktaya dağıtım yapan şahıs polis uygulamasında yakalanarak yurdu gönderildi

Haber Merkezi İHA
Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı: 25 haneye dağıtım yapan şahıs yurda gönderildi
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Koronavirüs ile mücadele tüm hızı ile devam ederken, bir yandan da Emniyet ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşların peşine düşüyor. Düzce’de polis ekipleri denetim yaptığı esnada bir lavaş servisi yapan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Ö. Y. yapılan kontrollerde testinin pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Sürücü Ö. Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin bittiğini düşünerek lavaş dağıtımına çıktığını söylemesinin ardından lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmeler de karantina uygulamasına geçildi. Pozitif hasta Ö. Y. ise karantina yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

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