Gündem Hain darbe girişiminde Sabiha Gökçeni ele geçirmeye çalışan sanıklara ceza yağdı
POLİTİKA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hain darbe girişiminde Sabiha Gökçen'i ele geçirmeye çalışan sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bir grup cuntacı asker havalimanlarını işgal etmeye kalkışmıştı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bir grup cuntacı asker havalimanlarını işgal etmeye kalkışmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Tankta intihar eden askerin yardımına vatandaşlar koştu
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Tankta intihar eden askerin yardımına vatandaşlar koştu
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir tankta bulunan astsubay intihar etti. İntihar sonrası yaşananlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı. Tank içerisinde intihar ettiği belirtilen Astsubay Ferhat Daş'ı çevrede toplanan vatandaşların olduğu yerden çıkartarak ambulansa taşıması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Ambulansın gitmesi sonrasında polis ekipleri tankta bulunan diğer askerleri teslim aldı. Askerleri polis merkezine götüren ekip aracına Orhanlı gişeleri yakınında ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda polis Ozan Özen şehit oldu.

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