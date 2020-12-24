Hain darbe girişiminde Sabiha Gökçen'i ele geçirmeye çalışan sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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