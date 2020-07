15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı: Sabiha Gökçen'e tek bir haini sokmadık

Ankara Cumhuriyet başsavcılığı 15 Temmuz çatı davasına göre İstanbul’da en önemli ele geçirilmesi gereken 21 devlet kurumu arasında Sabiha Gökçen Havalimanı varken, Atatürk Havalimanı’nın kulesine kadar FETÖ’cü hainler ele geçirmişken Sabiha Gökçen’e neden tek bir FETÖ’cü hain giremedi? Bunun sebebi bütün devletimizin güvenlik kurumlarına sızmış şu an görevden ihraç veya hakkında soruşturma açılmış FETÖ’cü hainlerin engellemelerine ve tehditlerine rağmen Sabiha Gökçen Havalimanı kapılarını tırlar ile kapatarak darbeci hainlere geçit vermedi.

ÇOK KISA SÜREDE GİRİŞLERİ KAPATTIK

Hiçbir devlet yetkilisi henüz açıklama yapmamış iken; Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çavuş, kooperatifteki personel arkadaşları aradığını belirterek, “Talimat verdim. Kargo giriş kapısını kırın ve TIR’larla, kamyonlarla havalimanına girişleri kapatın. Arkadaşlar, kısa süre içinde tüm girişleri kapattı. Sabiha Gökçen Havalimanı giriş kapısı ve yakınlarında bulunan Emniyet Müdürlüğüne kadar gelen tanklar bizim ve milletimizin vakur duruşu sayesinde İstanbul’da giremedikleri tek devlet kurumu olmuştur” dedi.

“Ben bu talimatları verdiğimde daha Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayında konuşma yapmamıştı” diyen Ahmet Çavuş, “Biz kapıyı kapattığımızda vatandaşlar yoktu. Tanklar giriş kapısına dayanınca da orada bulunan 20 kadar emniyet personeli iç kısıma geçti. Darbecilerin tehdidine ve küfürlerine maruz kalan biz olduk. Yine de TIR’ların başından ayrılmadılar ve darbecilere geçit vermediler. Kapıyı kapattığımızda arkadaşların yanına gelen birkaç emniyet personeli ‘Kapıyı kapatamazsınız, kaldırın araçları, darbe oluyor’ diye müdahale ettiler. Arkadaşlarım beni aradı. ‘Çektiğimiz araçları kaldırın, diye müdahale ediyorlar’ dediler. Arkadaşlara kaale almayın, araçların kapılarını kilitleyin, anahtarları rögara veya ulaşamayacakları bir yerlere atın araçları olduğu yere bırakın dedim.

İstanbul da yaşanan darbe girişiminde Borsa İstanbul, Atatürk Havalimanı, Boğaz köprüleri medya grupları ve TRT v.b gibi onlarca kurum darbeci hainler tarafından işgal edilmiş, milletimizin feraseti sayesinde kurtarılmıştır.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen 24 sanığa yönelik Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti. Biz de Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi olarak davaya müdahil olmak için başvurumuzu yapacağız.

EN FAZLA FETÖCÜ O GÜNLERDE NEREDEN KAÇTI?

Herkes bilir ki darbeden sonraki günlerde en fazla FETÖ’cü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kaçmıştır. Bu kadar gayretimizin buradaki zafiyetlerden kaynaklı heder olmasından üzgünüz.

FETÖ Terör Örgütünün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün Sabiha Gökçen’deki görüntüleri kamuoyunda ilgi uyandırmıştı.

KAMERA KAYITLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Orhanlı gişeleri davasının kamera kayıtları dava müdafileri ile paylaşılmasına rağmen Sabiha Gökçen Havalimanı paylaşılmamıştır.

FETÖ Terör Örgütünün hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz’ün Sabiha Gökçen’deki görüntüleri basın ile paylaşılırken diğer görüntüler paylaşılmamıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili ülkenin her yerinden kamera kayıtları basına servis edilirken Sabiha Gökçen Havalimanı kayıtları servis edilmedi. Basın mensupları ilgili kurumlardan talep ettiklerinde ‘Mahkeme kararı var, yasaktır’ diye beyan edildiğini işittik fakat bu görüntülerin bir çok saklı kalmış bilgiyi açığa çıkaracağını düşünüyorum dedi!

17 GÜN NÖBET TUTTUK

Ahmet Çavuş, yaşananlara ilişkin açıklamasının devamında şöyle konuştu: “Araçlarımız 4 gün havalimanın ana girişini araç girişi olamayacak şekilde kapattık. Tüm personelimiz bütün işlerini bırakarak 17 gün havalimanının kapılarında ve çeşitli yerlerinde 7/24 nöbet tuttuk.

Bizler devletimiz ve milletimiz için tüm aile bireylerimiz arkadaş eş dost ve işimizi hiç tereddüt etmeden ortaya koyduk. Bizim gibi milyonlar olduğunun farkındayız. Bizi her 15 Temmuz’da onurlandıran, ziyaret eden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun bu konularda kararlı duruşu bizi çok mutlu etmektedir, kendimize olan güvenimizi arttırmaktadır. SAWKOOP olarak biz bu milletin ta kendisiyiz, burası bizim öz yurdumuz, burası bizim vatanımızdır. Hiçbir haine bırakmayız, bizim mücadelemiz milletin değerlerini yükseltme mücadelesi, bizim mücadelemiz yeni Türkiye ve büyük Türkiye mücadelesi. Önce Allah’ın izniyle sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz için her an göreve hazırız.”

