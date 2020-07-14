FETÖ'nün 'adalet mahrem yapılanması'na operasyon: 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Dünya

Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor

ABD, iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair’in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptı iddia edildi. Skandal, Wayfair’deki fahiş fiyatların incelenmesi ile patlak verdi. Ürünlere ABD’da kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı “Reynold Halley”, sitede 4 bin dolara satılan halının markası “Reynold Hand”. Aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında. Bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy/beden ölçüleri yazılıyor.